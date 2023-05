Közleményük szerint a nagykövet találkozott olyan ukrajnai menekültekkel, akiket jelenleg egy máriapócsi menekültszálláson helyeztek el.

A menedékhely jelenlegi lakóival folytatott négyszemközti beszélgetést követően David Pressman újságíróknak elmondta: "Oroszország folyamatos támadásai megdöbbentőek, de nem meglepőek. Oroszország továbbra is szándékosan vesz célba és gyilkol civileket. Az Egyesült Államok békét akar Ukrajnában. Az Egyesült Államok azt akarja, hogy ez a háború véget érjen. Az ember, aki ma véget vethet ennek a háborúnak, Vlagyimir Putyin. Az Egyesült Államok továbbra is határozottan és egyértelműen kiáll Vlagyimir Putyin háborújának áldozatai mellett".

A nagykövetség tájékoztatása szerint ezt követően David Pressman Mátészalkára, majd Beregsurányba utazott, ahol Herka István (Fidesz-KDNP) polgármester fogadta, majd ellátogatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, hogy megismerje az Ukrajnából érkező menekültekért végzett munkájukat. Elmondta: "inspiráló olyan civilek munkáját látni, amelyek támogatják az ukrajnai pusztítások elől menekülő szomszédaikat" - olvasható a közleményben.

Mint írták, a nagykövet meglátogatta a beregsurányi magyar-ukrán határátkelőhelyet is, ahol a határőröktől a menekültekkel kapcsolatos tapasztalataikról tájékozódott.

David Pressman közölte: "a NATO és az Európai Unió frontvonalaként, Európai szövetségeseink biztonsága szempontjából elengedhetetlen, ahogy Magyarország elősegíti a Kreml által okozott tragédiák és igazságtalanságok elől menekülők biztonságos, emberséges utazását".

A nagykövet kommünikéje idézte David Pressmant, aki szerint "míg vannak akik megpróbálják elterelni a figyelmet az Oroszország háborúja által a közös biztonságunkat fenyegető nagyon is valós veszélyekről, az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajna azon képességét, hogy megvédje népét, szuverenitását és függetlenségét. A látogatásom fontos emlékeztetőül szolgál arra, hogy Oroszország brutális háborúja a határ túloldalán folytatódik, és csak akkor érhet véget, ha Vlagyimir Putyin elkötelezi magát egy Ukrajna népe számára is igazságos és tartós béke mellett. Az Egyesült Államok és szövetségeseink kitartó és egyértelmű támogatása továbbra is kulcsfontosságú az igazságos és tartós béke biztosításához".

David Pressman csütörtökön Veszprémben találkozik a NATO keleti szárnyának biztosításában fontos szerepet játszó amerikai katonákkal - írták.

