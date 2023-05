szon.hu PODCAST 1 órája

Utazás a pénztárcában

Egy világjárvány, egy háború, az infláció, a folyamatosan emelkedő árak alaposan felforgatták az életünket és a pénzügyi helyzetünket is. Megtakarításainkról, pénzügyi tudatosságunkról is kérdeztük Lakatos Bence pénzügyi tanácsadót, aki arról is beszélt, miért ne a párnacihába, vagy a fiókba tartsunk minden megspórolt forintunkat, de persze az sem baj – és erre a háború tanított meg minket – nem baj, ha otthon is van egy kis tartalék.

Lakatos Bence pénzügyi tanácsadóval Bednarik Mónika újságíró beszélgetett. Fotó: Pusztai Sándor PS Kelet-Magyarország Fotó: Pusztai Sándor

BM

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!