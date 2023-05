– Több évtizedes múltra tekint vissza a tanítóképzés Nyíregyházán. A hetvenes években létezett óvodapedagógus alapképzés a főiskolán, utána viszont hosszú szünet következett 2017-ig, azóta újra lehet jelentkezni erre az akkreditált képzésre. Nagy az igény, most is körülbelül kétszázan adták be az első helyes jelentkezésüket – mondta Imre Rubenné dr., az Óvó- és Tanítóképző Intézet intézetigazgatója. – Akik ezt a pályát választják, elhivatottak és a gyermekek szeretete vezérli őket. A hallgatóink el tudnak helyezkedni, van kereslet az óvodapedagógusok és a tanítók iránt.