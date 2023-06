A Rejtett Kincsek Down Egyesület második alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot a United Way Magyarországhoz, így folytathatta az Ukrajnából menekült gyermekek támogatását, amire 2022 tavasza óta van szükség hazánkban. A Csodavár Nyíregyháza az ukrán menekült gyerekekért 2. projekt keretében a nyíregyházi szervezet 12 alkalommal végzett állapotfelmérést Szabolcs-Szatmár-Beregben, majd megkezdte a gyermekek egyéni gyógypedagógiai fejlesztését, illetve folytatta a szakmai munkát azokkal a gyerekekkel, akiket korábban is bevont a tevékenységébe.

Az idén 25 éves Rejtett Kincsek Down Egyesület mindig azon dolgozott, hogy támogassa azokat a rászoruló gyermekeket, akik valamilyen téren elmaradást mutatnak társaikhoz képest. A fogyatékkal élő, valamint a korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátásának missziója 2022-ben kiegészült az Ukrajnából menekült gyermekek támogatásával. A szervezet munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az Ukrajnából érkezett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ideiglenesen vagy véglegesen letelepedett családoknak a lehető legszélesebb körben segítsenek, s elősegítsék a beilleszkedésüket a magyar iskolákba, óvodákba, egyéb közösségekbe. E projekt keretében az idén március 16-június 15. között 380 alkalommal biztosítottak fejlesztést Ukrajnából menekült gyermekeknek, akik a szakemberek beszámolói alapján nagyon sokat fejlődtek.