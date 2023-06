Az érdi bőtermő betakarításával elkezdődött az idei meggy­szüret. A kilátásokról, termésprognózisról, felvásárlási árakról a csengeri származású gazdálkodót, a FruitVeB elnökét kérdeztük.

Dr. Apáti Ferenc lapunknak elmondta, május végén leültek a hazai meggyágazat meghatározó szereplőivel (a konzerviparban, a hűtőiparban és a léiparban érdekelt felekkel, illetve a termelőkkel és a TÉSZ-ekkel) egyeztetni, valamint figyelemmel kísérték a német AMI (Agrárpiaci Információs Intézet) online európai meggypiaci tanácskozását is.

Bizonytalan becslés

– Az idei hazai meggytermés a jelenlegi kilátások alapján mintegy 15-20 százalékkal lesz kevesebb a tavalyi, 64 ezer tonnás betakarított termésnél. A becslésben azonban van némi bizonytalanság pozitív és negatív irányban egyaránt, azzal, hogy rendkívül heterogén a termés mind fajtánként, mind pedig ter­mesztőkörzetenként – kezdte a szakember. Hozzátette, a csapadékviszonyok az idén a szöges ellentétét mutatják a tavalyinak, így a gyenge termés okai nem a vízellátottságban keresendők, hanem a következőkben.

– Az extrém aszály tavaly visszavetette a nyári virágrügyfejlődést. Augusztus végén megérkeztek az első érdemi csapadékok, és az ősz jó vízellátottságot hozott. Valószínűsíthető, hogy az őszi kiadós esőzések nélkül az idén tavasszal egy nagyon gyenge virágzás lett volna tapasztalható, de az őszi csapadéknak köszönhetően a virágrügyek fejlődni tudtak. Az idei március-április során több hullámban alakultak ki erősebb éjszakai lehűlések, így fagykárosodást is szenvedtek a virágok. Jelentősebb közvetlen rügy- és virágfagykárt ugyan nem láttunk, de vélhetően „megfáztak” a virágszervek annyira, hogy a tavalyi extrém aszály káros hatásai mellett tovább rontotta a virágok termékenyülőképességét.

– Az április közepén kezdődő, és nagyon hosszan, mintegy 3 hétre elhúzódó virágzás alatt, illetve a virágzást követően a terméskötődés időszakában gyakran volt hűvös, szeles, csapadékos, fényszegény időjárás, ami virágzáskor akadályozta a méhek járását és a beporzást, majd rontotta a termékenyülést, a virágzást követően pedig nehezítette a terméskötődést. A tavalyi extrém aszály után nagyon sok, még jó kondícióban lévő meggyültetvényben is 10-20 százalékos fapusztulást tapasztaltak idén tavasszal a gazdák, ami egy év alatt egy nagyon jelentős tőszámkiesést jelent. Még inkább megdöbbentő, hogy öntözött ültetvényekből is érkezett jelentés számottevő mértékű fapusztulásról – sorolta a problémákat dr. Apáti Ferenc.

Jó a gyümölcsminőség

A FruitVeB elnöke szerint a múlt pénteki esőzések és viharkárok okoznak mennyiségi és minőségi romlást is, de ezzel együtt is a gyümölcsminőség egyelőre jónak tűnik: az ültetvények átlag alatti termésterhelése és a bőséges csapadék okán a gyümölcsméretek nagyon jók, azonban még nagyon nagy kockázatot jelent egy esetleges antraknózisfertőzés. Az április-májusi gazdag, csapadékos időjárás miatt félő, hogy akár nagyon jelentős antraknózisfertőzés is felléphet (ennek tünetei majd körülbelül június utolsó dekádjában jelenhetnek meg, a főfajták szüretére). Egy erős antraknózisfertőzés jelentősen ronthatja a minőségi árualapot.

Dr. Apáti Ferenc beszélt lapunknak a konzervipar helyzetéről, a termelők megemelkedett költségeiről, illetve a várható árakról is, ezt egy másik írásunkban bontjuk majd ki.

TG



Illusztráció: MW-Archív