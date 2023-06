Chongqing a Jangce partján fekvő kínai nagyváros, amely a Szecsuán tartományról leválasztott önálló közigazgatási egység. A metropolisznak több mint 12 millió (elővárosokkal együtt több mint 32 millió) lakosa van, így Peking és Sanghaj után Kína harmadik (a Föld tizennegyedik) legnépesebb városa. A Csungkingi Ipari Műszaki Főiskola jogelődjét 1956-ban alapították, míg jelenlegi formájában 2000 óta működik, amikor két oktatási intézmény összeolvadásával létrejött a jelenlegi főiskola.

A főiskola két campusszal rendelkezik, ahol tizenegy intézetben ötvenhárom szakon több mint tizenhétezer nappali tagozatos hallgató tanul. A képzési profiljához elsősorban a műszaki tudományok tartoznak (gépész- és járműmérnöki, informatikai képzések), de kínálnak üzlet- és designképzéseket is. A Csungkingi Ipari Műszaki Főiskola jelenleg is kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik: több mint negyven külföldi felsőoktatási intézménnyel és vállalkozással működik együtt. A csungkingiak nem csupán képzéseket kínálnak, hanem a kutatás és az innováció bázisa is: a főiskolához több mint 1300 szakcikk és 500 szabadalom köthető - tudtuk meg az intézmény rektorának tájékoztatójából.

A két felsőoktatási intézmény most aláírt keretmegállapodása értelmében a jövőben szakmai együttműködéseket, közös kutatásokat, oktatói és hallgatói tanulmányutakat, csereprogramokat terveznek. KM