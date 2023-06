Az Eötvös Gyakorlóiskola hosszú idő óta példa értékűen működteti azt az ifjúsági- és diákturisztikai programmodellt, amelynek részét alkotják az említett aktívitások, s amelyek biztosítják az aktív turizmus fenntarthatóságát a köznevelés minden szintjén a kisiskolától az általános iskola felső tagozatán át a középiskoláig.

Az iskola és diákjai lelkes pedagógusaikkal a maguk legtermészetesebb módján csatlakoztak a Magyar Szervátültetettek Szövetsége és az Aktív Magyország által közösen a közelmúltban elindított „Millió lépés az iskoládért” elnevezésű 11 hetes kihívást is jelentő szabadidősport programhoz. A programban résztvevőknek egy telefonos applikáció alkalmazásával kellett lépéseket gyűjteni iskolájuk számára oly módon, hogy azzal virtuálisan teljesíteni tudják/tudták az Országos Kékkör távját.

A program alapvető célja a rendszeres testmozgással az egészség megőrzése.

Az elmúlt 77 napban a „Milliólépés applikáció” rögzítette a résztvevők aktivitását, mozgását. A különböző mozgásformákat is átalakította az app lépésszámmá, melynek során a különböző tanulmányi kirándulások, a természetjárás és kerékpárostúrák pillanatai, megtett lépései járultak hozzá a szép eredményhez és az önfeledt élmények megéléséhez.

Az ország egyik legnagyobb szabadidősport mozgalmaként életre hívott „MILLIÓ LÉPÉS AZ ISKOLÁDÉRT” elnevezésű program, amelyben kb. 200 ezren regisztráltak, s több mint 2000 iskola vett részt – amely programnak részese volt a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium is, 258 diákkal, pedagógussal, szülővel, nagyszülőkkel, szomszéddal és baráttal –, a 2023. június 14 – én, szerdán 10.00 – kor az M4 Sportcsatorna élő adásában szervezett és a sorsolást közvetítő műsora keretében ért véget.

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjai, pedagógusai, sok – sok szülők izgatottan várta a mai, június 14 – i sorsolással egybekötött eredményhirdetést. Nagy örömünkre szolgált, hogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyében és a megyeszékhelyen, Nyíregyházán is első helyen végezett az Eötvös Gyakorlóiskola. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szívügyüknek tekintették egészségük megőrzését, s ezáltal hozzá is járultak a program sikerességéhez, ezen igazán szép eredményhez. Külön elismerés illeti és köszönet jár a 2/B osztály közösségének, tagjainak, akik az iskolán belül végeztek az első helyen, illetve az 1/C osztálynak, akik a második helyet érték el, míg a képzeletbeli iskolai dobogó 3. fokára a 2/C osztály állhatott fel. Kitörő örömmel fogadtuk a hírt, hogy az iskolánk, a résztvevők megnyerték azt a tekintélyes 1 millió forintot, amelyet majd sportszervásárlásra tudnak fordítani.

Köszönjük a lehetőséget, köszönjük, hogy a program az eddig is jól működő közösségeket még inkább összekovácsolta. Számunkra a program folytatódik, s a nyár folyamán is igyekszünk sokat tettünk egészségünkért.

Takácsné Rajtik Piroska 2/B osztályfőnök koordinátor – Dr. Komáromi István igazgató