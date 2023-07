A beszédek után a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar műsorát hallgathatták meg az érdeklődők, majd Vajda László büszkén adta át dr. Vinnai Győzőnek a díszpolgári címet, aki hozzájárult Tiszaeszlár anyagi és szellemi értékének gyarapodásához, a település tekintélyének és jó hírnevének növeléséhez is. A polgármester hosszasan méltatta dr. Vinnai Győzőt, felsorolta, hogy milyen sokat tett a település fejlesztése érdekében, hiszen évekkel ezelőtt óriási lemaradásban volt Tiszaeszlár a többi településhez képest. Azonban 2020-tól folyamatosan újulnak meg a belterületi utak, járdák, felújították a ravatalozót, új falubuszt kapott a település, megújult az önkormányzati hivatal épülete és a konyha is. Folyamatban van az óvoda bővítése, a faluközpont kialakítása, és új piac is épül. Mindez nem ment volna dr. Vinnai Győző támogatása nélkül.

Az országgyűlési képviselő meghatódva vette át a kitüntetést, és elmondta, óriási megtiszteltetés ez számára.

– Itt nemcsak fejlesztésekről van szó, hanem itt barátokra találtam, akik saját erőből egy jó jövőképet vázoltak fel. Nekem az volt a dolgom, hogy ezt segítsem, és hozzájáruljak ahhoz, hogy Tiszaeszlár egy élhető, szerethető település legyen, és a fiatalok is akarjanak itt maradni. Biztos vagyok abban, hogyha a tiszaeszlári emberek sikeresek, az önkormányzat, a vállalkozók, gazdák is sikeresek, akkor egy térség, a vármegye és az ország, a nemzet is sikeres – fogalmazott dr. Vinnai Győző és hozzátette: büszke arra, hogy viheti Tiszaeszlár jó hírét szerte az országban, és bemutathatja, hogy hogyan fejlődik a térség.

A történelmi egyházak képviselői megszentelték, megáldották az új kenyeret, majd a színpadon beindult a fergeteges programkavalkád. Először az Igrice Néptáncosok és a Kisigrice Táncegyüttes ropta a táncot, majd Tiszaeszlári óvodások műsora után Navratil Andrea népdalénekes Demeter László koboz kíséretében középkori muzsikával tisztelgett a Szent Koronának.

Jó ebédhez szólt a nóta Szabó Sándor nótaénekessel. Nem maradhatott el a habparty, Elite zenekar, Dívák-koncert, extrém motoros show sem, az est sztárfellépőjét is nagyon sokan várják: Szikora Róbert és az R-GO élő koncertjén bulizhatnak az érdeklődők. Mindeközben egész nap népművészeti vásár, lovaskocsikázás, arcfestés, csillámtetkó, népi játékok, kosaras körhinta, ugrálóvárak is várták a kicsiket és nagyokat.