Fergeteges motoros felvonulással indul július 15-én 14.30-tól a buli, a koncertek pedig 17 órától kezdődnek Demecser-Borzsován (Székely út 15.) Az ingyenes rendezvényen igazi rockzenére is bulizhatnak az érdeklődők, hiszen fellép többek között a RealMen, Vibrator, Trackerek, War Gas, és a Brotherhood. Akik pedig este már nem akarnak motorra pattani, vihetnek sátrat is, hiszen a szervezők sátrazási lehetőséget is biztosítanak.