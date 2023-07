Sokan tapasztalhatták, hogy az elmúlt 2-3 év eseményei az ingatlanpiacra is negatív hatást gyakoroltak. Podcastvendégünkkel, dr. Sziszák Györggyel beszélgettünk többek között az ingatlanpiac változásairól, az energetikai tanúsítvány fontosságáról, az árkalkulációról, a garanciáról, és ahhoz is tanácsot adott, mire figyeljenek, akik új építésű házat szeretnének venni, milyen kritériumoknak kell megfelelni a különböző energetikai besorolású házaknak.

Dr. Sziszák György kifejtette: hektikus volt az elmúlt 2-3 év mind a szabályozás, mind az kivitelezési munkálatok területén. Ez látszott az építőanyagok árának drasztikus emelkedésén, így nagyon nehéz volt társasházakat, családi házakat építeni. Volt olyan beruházó, aki nem is tudta befejezni az építkezéseket, éppen ezért, ha valaki új építésű házat szeretne venni, nagyon fontos, hogy megbízható kivitelezőt válasszon, olyat, akinek stabil apparátus, és biztos anyagi háttér áll a rendelkezésére. – Fontos, hogy magas minőségű alapanyagokat építsenek be, tartósak legyenek és megfeleljenek a műszaki előírásoknak – részletezte a szakember.

– Lényeges kérdés az is, hogy mennyi garanciát, milyen szavatosságot vállal a kivitelező. Vannak törvényi előírások, de sokan nincsenek tisztában ezekkel a paragrafusokkal. Például a szerkezeti elemekre kötelezően 10 év, míg a befejező munkálatokra 3 év garanciát kell vállalnia az építtetőnek. Oda kell figyelni arra is, hogy milyen környezetben van a kiszemelt terület, milyen az infrastruktúrája, ha még nincs aszfaltozott út, akkor mikorra tervezik. Van-e iskola, óvoda, tömegközlekedés, bolt a közelben. Minden olyannak érdemes utánajárni, amire a mindennapokban szüksége van egy családnak, hiszen ezek határozzák meg, hogy szeretünk-e majd ott lakni.

Energetikai tényezők

– Ugyanilyen fontos az energiahatékonysági tényező is, amellett, hogy minőségi alapanyagokból épüljön fel egy ház, s legyen alacsony a rezsiköltsége is. Nagy dilemma mostanában, hogy gázkazánt vagy hőszivattyút szereljünk be egy házba. Ez a környék ellátottságától is függ, hiszen a mai kondenzációs gázkazánok már nem fogyasztanak nagyon sokat, viszont ehhez kell, hogy legyen a környéken bevezetve a gáz. Ha hőszivattyút szeretne a megrendelő, akkor annak a működéséhez magas teljesítményű áram szükséges – részletezte a szakember, és hozzátette: a határidőket szintén egyeztetni kell, de csúszások mindig előfordulnak, ami adódhat építőanyag, vagy a munkaerőhiányból is.

Dr. Sziszák György arról is hosszasan beszélt, hogy már az elején meg kell nézni, hogy meg van-e a megfelelő anyagi fedezetünk, hogy biztosan, hogy be tudjuk fejezni a házunkat. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a végén már a nem elegendő fedezet miatt kompromisszumokat kell kötni, ami sokszor a minőség vagy a küllem rovására megy. Így mindig kell legalább 5% plusz kiadással kalkulálni. A podcast beszélgetésből az is kiderül, miért fontos az energetikai tanúsítvány és kinek kell gondoskodnia róla.

LN