Különleges illatok, csábító kencék fogadták a vendégeket azon a szappankészítő workshopon, amit a Nyíregyházi Turisztikai Iroda szervezett. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: ez az első állomása az új programsorozatnak, amivel a helyi értékekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Kreatív workshopokat szerveznek, ahol a vendégek betekinthetnek a kézműves termékek világába, és aktívan be is kapcsolódhatnak ezen folyamatokba: elkészíthetik a saját emlékeiket, amiket haza is vihetnek. A résztvevők Tóthné Marcsi tapasztalt vegyész-fitoterapeuta segítségével tanulhatták meg a szappankészítés alapvető technikáit.

Furkóné Szabó Marianna

Fotó: Gazdag Mihály