Tíz perc elég a leégéshez – mondta dr. Szondy Györgyi. Bizonyára emlékeznek rá olvasóink, hogy néhány héttel ezelőtt a bőrgyógyász főorvos napfényvédelemmel kapcsolatos tanácsait osztottuk meg lapunkban. A szakorvos akkor elmondta, jelentősen megnőtt a bőrrákos betegek száma, majdnem minden bőrgyógyászati rendelésen talál daganatos elváltozást. A fokozott fényvédelemre mindenkinek oda kell figyelnie nyáron, de kiváltképp a világos bőrű embereknek, azoknak, akiknek nagy számú anyajegyük van és családjukban előfordult már rossz- indulatú bőrbetegség. Az évenkénti átvizsgálást nem szabad elhanyagolni, a megelőzésben pedig a legjobb, ha le sem égünk. Védjük a bőrünket az extrém magas UV-sugaraktól!

Mással helyettesítik

Nem is gondolnánk, hogy bizonyos gyógyszerek napfény hatására allergiát válthatnak ki a bőrünkön, csalánkiütést, ekcémát okozhatnak. Erről is beszélt a szakember.

– Vannak olyan gyógyszeres terápiák, melyeket nyáron nem szoktunk elindítani, mert tudjuk, hogy ha a fényérzékenyítő hatású pirulákat elkezdi szedni a páciens, könnyen begyulladhat a bőre. Megpróbáljuk valami mással helyettesíteni a fény- érzékenységet kiváltó gyógyszert. Ugyanis az ilyen típusú készítmények UV-sugárzás hatására oxigén szabadgyököket szabadítanak fel, a napfény káros hatását felerősítik, úgynevezett fototoxikus reakciót váltanak ki – részletezte a bőrgyógyász. Hozzátette, a betegtájékoztatóban ezt az információt mindig feltüntetik a gyártók, érdemes figyelmesen elolvasni a leírást, hiszen ez nem olyan tulajdonság, mint általában a gyógyszerek mellékhatása, nem egyénfüggő, hanem bárkin előfordulhatnak a bőrtünetek.

Fényérzékenységet okoznak

– S hogy milyen gyógyszerekkel nem szabad a napozni, s mik tartoznak a fényérzékeny készítmények csoportjába? Például az antibiotikumok.

– A Lyme-kórra ajánlott egyik antibiotikumot például nagy dózisban kell szedni minimum 40 napon át, ami nem kevés idő, ezalatt a napfényt kerülni kell, s ez kellőképp bele tud szólni egy nyaralásba vagy vakációba, ezért inkább hasonló hatóanyagú, de másféle készítménnyel indítjuk el a terápiát. Fényérzékenységet okozhatnak egyes fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők és belgyógyászati betegségekre felírt tabletták is – sorolta dr. Szondy Györgyi, majd hozott egy másik példát.

– A kamaszok pattanásos bőrére felírt készítmények úgy fejtik ki hatásukat, hogy egy kicsit elvékonyítják a bőrt, könnyebben lehámlik, s alatta a friss, üde, tiszta bőr jelenik meg, ám a vékony réteg érzékenyebbé válik, s könnyebben begyulladhat a napfénynek kitett felület. Ezt a típusú gyógyszert hosszú ideig szedik a tizenévesek, általában megbeszéljük velük, hogy ősszel vagy télen indítsuk el a terápiát, és ha a kúra a következő nyárig eltart, a napsütéses hónapokra ismét lecsökkentjük a gyógyszeradagot. A fényvédelem, a magas faktorszámú krémek használata elengedhetetlen ebben az esetben is, ahogyan a napégés ellen is javasoltam: ruhával takarjuk el a testet a káros UV-sugarak elől – tette hozzá a bőrgyógyász.

Tüneti szerekkel kezelhető

Fontos megjegyezni, hogy kenőcsök, oldatok és bizonyos gyógynövények szintén fény­érzékenységet válthatnak ki a szervezetből. Gyakori kérdés, hogy mi a különbség a fototoxikus bőrgyulladás és a fotoallergia között. A hazipatika.com azt írja: míg fotoallergén reakció során az immunrendszer lép kölcsönhatásba a fényre aktív anyaggal duzzanatot, gyulladást provokálva, addig a fototoxikus reakciónál a fényérzékenyítő anyag kerül közvetlen kapcsolatba a bőrsejtmembránokkal és a celluláris DNS-sel. Ez utóbbinál az immunrendszer nem érintett. Mindkettő tüneti szerekkel jól kezelhető.