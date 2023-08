A beruházásra pályázati forrásból, több mint 621 millió forintból nyílt lehetőség. A projekt részeként elkészült egy kerékpáros közlekedés népszerűsítésére szolgáló alkalmazás, a BringaApp, amit Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatott be a sajtó képviselőinek.

– Az applikációban összegyűjtöttünk minden olyan fontos információt, ami hasznos lehet mindazoknak, akik kerékpárral szeretnék felfedezni Nyíregyházát és környékét. A BringaAppban különböző hosszúságú és nehézségű túrákat találnak, ezek az útvonalak a megyeszékhely, valamint a Nyírség és a Rétköz tájait érintik. A felhasználók megismerhetik a térség történelmi emlékhelyeit, kulturális örökséghelyszíneit, látnivalókat, attrakciókat. Egy-egy ilyen túraútvonalat betöltve megjelenik annak térképe, a táv és az átlagos időtartam, amennyi idő alatt teljesíthető, illetve a sebesség és a megtett kilométerek – magyarázta a hétfői sajtótájékoztatón a turisztikai szakember, s hozzátette: a térkép felhívja a figyelmet olyan, az útvonalhoz közel eső látványosságokra, melyeket érdemes megnézni, rákattintva pedig megjelenik azok leírása és fotója is.

– Figyelembe vettük a bringások felmerülő igényeit, ezért az appban megjelennek a környéken található nyilvános illemhelyek, kerékpáros szervizpontok és biciklitárolók, valamint gondolva a családokra és a gyerekekre, néhány nyíregyházi játszóteret is megjelöltünk. Ráadásként a felhasználók megoszthatják az élményeiket, tapasztalataikat. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play áruházból, de már dolgozunk az App Store-os megjelenésen is – hangsúlyozta Furkóné Szabó Marianna.

A sárga ikonos, fekete biciklit ábrázoló alkalmazás regisztráció nélkül is használható, bejelentkezés után azonban a felhasználó bejelölheti a kedvenc útvonalait, helyszíneit, láthatja aktivitási előzményeit, mérőszámait, és nem utolsósorban a geocaching játékban begyűjtött tárgyakat és az azokért kapott pontokat.

– Ez a fejlesztés a kerékpáros turizmus és szabadidős tevékenység népszerűsítésének újabb állomása, hiszen 2021-ben már összeállítottunk olyan útvonalakat, melyeket szak- és idegenvezető segítségével fedezhettek fel a kirándulók. Ezek a programok rendkívül népszerűek, az applikáció segítségével pedig már nemcsak szervezett formában, hanem egyénileg is teljesíthetőek a túrák, melyek útvonalát a belvárosi irodánkban és a honlapunkon elérhető kiadvány és térkép is tartalmazza – ismertette a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– A infrastruktúra fejlesztésén túl a zöld gondolkodás, a tömegközlekedés és a biciklizés népszerűsítése is nagy hangsúlyt kapott a projektben, aminek része volt a közlekedésbiztonság és kerékpáros kultúra erősítése is. Az elmúlt években egyre többen választják a kerekezést, amivel nekünk is foglalkoznunk kell. Egyre több kerékpáros programot szervezünk Nyíregyházán, az applikáció pedig új szintre emeli a biciklis fejlesztéseket – mondta a sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc polgármester.