A megyeszékhely lakosai egyre inkább figyelnek arra, hogy a használt sütőolajat, sütőzsiradékot lakossági gyűjtőkbe vigyék. A sárga színű műanyagtartályok oldalán zöld kiírás jelzi, hogy használt sütőolaj és -zsiradék gyűjtésére szolgálnak. Fontos, hogy csak ilyen anyagot tegyünk ezekbe, és lezárt csomagolásban helyezzük bele! Gyűjthetjük étolajos flakonba, műanyag palackba, befőttesüvegbe a sütés során használt megmaradt zsiradékokat – tájékoztatta lapunkat a Zöld Akciócsoport, akik az országban egyre népszerűbb CseppetSem! Program helyi önkéntes elindítói. Mint írták, büszkék arra, hogy az ország egyik legaktívabb lakossági kezdeményezőjeként, szervezőjeként nevezte meg őket a program koordinátora.

Plusz terhek és költségek

A fáradhatatlan munkájuk eredményeként immár 29 gyűjtőpont van Nyíregyházán, 2022 októberében az önkormányzat is csatlakozott a helyi közösségek, óvodák, iskolák, vállalkozók, intézmények mellett a programhoz. A környezetvédelmi kezdeményezésről lapunkban két éve írtunk először, akkor még a megyeszékhely nem rendelkezett gyűjtőponttal, de a megyében már gombamód szaporodtak a használt zsiradék biztonságos leadására szolgáló edények. Cserháti László, a program koordinátora akkor azt mondta, a használt sütőolaj megfelelő újrahasznosítása rendkívül fontos, hiszen korábban általában a csatornában öntötték az emberek, ami a csövek falára tapadva dugulást okoz a rendszerben. A szennyvíztisztítóba bekerülve jelentős plusz teherrel és költséggel jár, az olaj, zsiradék elválasztása ugyanis nagyon sokba kerül.

Nyitottak a programra

Két esztendővel ezelőtt még csak tervezték a nyíregyházi edények kihelyezését, azóta viszont szép eredményeket értek el a lelkes természetbarátok. Dr. Szabóné Bugán Ágnes, a Zöld Akciócsoport önkéntese kérdésünkre elmondta, az élővizek és az ivóvíz védelme rendkívül fontos feladat, hiszen egy csepp olaj ezer liter vizet is képes beszennyezni.

– Aki a telkén a földre önti a használt zsiradékot, a talajt is beszennyezi, a fákat, növényeket is veszélyezteti. Mi sem szakemberek vagyunk mindannyian, ám a szakértői vélemények alapján a környezeti károk mellett a szennyvíztelepeken is óriási költséget jelent a használt olaj eltávolítása.

A nyíregyháziak nagyon nyitottak a programra, úgy tudjuk, rengeteg használt zsiradék gyűlik össze, ami így nem kerül szennyező anyagként a környezetbe – hívta fel a figyelmet dr. Szabóné Bugán Ágnes, akitől azt is megtudtuk, amennyiben a lehetőségek engedik, szeretnék tovább bővíteni a megyeszékhely gyűjtőpontjainak számát.

Nem éri meg kidobni

Magyarországon fejenként 13,7 kilogramm használt sütőolaj és sütőzsiradék keletkezik évente, melynek mintegy 70 százaléka a háztartásokból kerül ki. Az óriási mennyiségből a program indulása előtt csupán 0,2 kilogrammot gyűjtöttek be a lakosságtól fejenként.

Azonban az olajszennyezés nem csupán a megfelelő gyűjtéssel előzhető meg. Ráczné Debrószki Ilona saját háztartásában csak olajat használ, zsírt egyáltalán nem. Lapunknak elmondta, nem pocsékolja az olajat, sütés után leszűri, így később újra felhasználható.

– Az étolaj nagyon drága, ezért sem érdemes pazarolni, ráadásul ha minden sütéshez új üveget bontok, azzal a környezetnek is sokat ártok. A mosogatóba, WC-be sosem öntöm a használt zsiradékot, mivel káros és dugulást is okoz. Jónak tartom ezeket a gyűjtőpontokat, mert sokan tényleg csak egyszer használják fel az olajat, így legalább a környezetet nem szennyezik. MI

