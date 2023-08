– A magyar, ukrán, román és szlovák közös együttműködési program részeként – amit az unió is támogatott – a most megvásárolt két elektromos és három hagyományos kerékpáron túl arra is volt lehetőség, hogy a határ túloldalán, Kárpátalján egy kisebb kerékpárutat is megépíthettek, amivel az ottani zöld közlekedést is segítjük – fogalmazott Seszták Oszkár, aki a programról is beszélt. – Sokkal szélesebb aspektusból vizsgáltuk a határok átjárhatóságát, a közlekedési kapcsolatokat, a vízi átkelés lehetőségeit. Ezeket szeretnénk a következő években – minden bizonnyal csak az orosz-ukrán háború befejezését követően – minél jobban hasznosítani az infrastruktúrafejlesztésben, a határon átnyúló mobilitás érdekében.

Addig is fontos cél a határ mindkét oldalán a környezetet kevésbé szennyező közlekedési formákat népszerűsíteni – tette hozzá a vármegyei közgyűlés elnöke, s mint elhangzott, a járművek értéke több mint 2 millió forint.