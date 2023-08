A szabadság és a függetlenség jelképe lett az elmúlt évtizedekben a motorkerékpár. Tagadhatatlan, hogy úgy hazánkban, mint a nagyvilágban sokat jelentett a motorok népszerűsítésében az 1969-ben készített ikonikus film, a Szelíd motorosok.

Magánszemély kezdeményezte

A belső égésű kétkerekű járművek tulajdonosai azt vallják, azok ismerik igazán a motoros-életérzést, akik már ültek ezen a járművön. Ugyanakkor az is az igazsághoz tartozik, hogy a gépkocsik vezetőihez képest jóval kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a motorosok, hiszen nincs karosszéria, nincs biztonsági öv, ami az ütközéskor biztonságot jelentene.

Minden motorozónak, vagyis a földi és az égi utakon gázt adó „mocisoknak” állít emléket az a kompozíció, ami Apagyon a Kenderáztató-tó melletti táborban található. Kántor László magánszemély kezdeményezte az ötletet, s az ő anyagi támogatásával készült az emlékmű.

Nemsokára felavatják

Céljának megvalósításában segítette Kiss István, Apagy polgármestere, valamint tizennégy motoros barát is. Mint az ötletgazda szerkesztőségünknek elmondta, a tervek szerint hamarosan, augusztus 12-én 10 órától felavatják és megszentelik egy kis ünnepség keretében az emlékművet az apagyi önkormányzattal és egyházakkal összefogva. Az Apagyhoz ezer szállal kötődő Kántor László több évtizede tagja a motorosok nagy családjának, rendszeresen részt vett a nyírtéti motorostalálkozókon és tájtúrákon. Tíz éven keresztül elnöke volt a nyírbogdányi székhellyel működő Horgász, Vadász, Természetbarát, Szolidaritási Egyesületnek, ami motoros szakosztályt is működtetett a magyar veterán motorok népszerűsítése érdekében. Kántor László szeretné, ha a kis emlékmű olyan zarándokhellyé válna a motorosok számára, ahol az emlékhelyet felkeresők egyrészt köszönetet mondhatnak az utazók védőszentjének, Szent Kristófnak, másrészt megemlékezhetnek az egykori motorostársakról is.

MML



Borítókép: Az elkészült emlékműnél Joó Tibor, Kántor László és Balogh István | Fotó: Kántor László archívuma