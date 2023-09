A világban, hazánkban, így vármegyénkben is a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések tartoznak a vezető halálokok közé.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház tavaly májusban sikeresen pályázott, és uniós forrásból mintegy 800 millió forintot fordíthatott tíz olyan onkológiai, onkosebészeti, onkopathológiai és kardiológiai eszköz, rendszer és szoftver beszerzésére, amelyekkel 21. századi modern és európai színvonalú műszerpark áll a gyógyítás, betegellátás szolgálatába. Szeptemberben és októberben minden eszköz beszerelnek, a szoftvereket üzembe helyezik – mondta Komán Attila fejlesztési igazgató a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Javul a gyógyulás esélye

– Ez egy komplex pályázat volt. A daganatos betegek kivizsgálása a képalkotó diagnosztikával kezdődik, majd szövettani vizsgálattal tudjuk igazolni, hogy az elváltozás rosszindulatú, ezért fontos, hogy a pályázattal pathológiai fejlesztésre is lehetőség nyílt – mondta dr. Szűcs Attila. A vármegyei kórházak főigazgatója részletezve az ellátási sort megemlítette az onkoteamet, amely meghatározza a beteg kezelésének további lépéseit. Elsőként ez lehet sebészeti, műtéti beavatkozás, amikor a daganatot, a környező szöveteket eltávolítják, majd következik a sugárkezelés vagy gyógyszeres kemoterápia. Ebben a pályázatban minden területen tudtunk fejleszteni, a pályázat másik részében pedig a szív- és érrendszeri betegek ellátásában szerezhetünk be olyan eszközt, amivel tovább tudjuk javítani a betegellátás színvonalát – mondta a főigazgató, hozzátéve: növelhetik ezzel a gyógyulás és túlélés esélyét, sokat tehetnek az életminőség javításáért is.

Fotó: Pusztai Sándor

Sugárterápia, onkosebészet

– A sugárkezelés 120 éves történelme mindig arról szólt, hogy a daganattal érintett területet maximális terhelés érje, az ép szöveteket pedig minimális – magyarázta dr. Erfán József, az onkoradiológiai osztály vezető főorvosa, aki katonai hasonlattal élve azt mondta, ez kezdetben egy szőnyegbombázáshoz hasonlított, eltalálták ugyan a célt, de minden mást is mellette. Ma pontszerűen tudnak célozni, s a percíziós CT segítségével a sugárkezelésben is erre van lehetőség. – A most érkező szoftverek segítségével, a megkapott adatok alapján a fizikusaink a legpontosabban tudják meghatározni a célterületet. Ez az életminőség megtartásában jelent komoly előrelépést – tette hozzá a főorvos.

A nyíregyházi kórház sebészeti osztálya híres a komoly, kiterjesztett hasüregi daganatos betegek műtéteiről.

– A pályázatban megszerezhető nagyértékű berendezés egy ultrahangos szövetaspirátor, aminek a primer és áttétes májdaganatok kezelésében lesz óriási jelentősége – erről már dr. Tóth Lajos Barna osztályvezető főorvos beszélt, aki hangsúlyozta: a CUSA (cavitron ultrasonic surgical aspiration) használatával a máj, és az emésztőrendszeri daganatok eltávolítása válik kiemelten biztonságossá. – Olyan szöveti szétválasztást tudunk csinálni, amellyel az erek és epeutak láthatóvá válnak, s gyakorlatilag vérzés nélkül, vagy nagyon kis vérzéssel tudjuk ezeket a nagy, kiterjesztett májműtéteket elvégezni – magyarázta a főorvos.

Lökéshullám a szívben

– A röntgenkészülékünk egészül ki olyan szoftveres lehetőségekkel, ami a munkánk minőségi javulását eredményezi – mondta dr. Kőszegi Zsolt. A kardiológia osztályvezető főorvosa kifejtette, a Jósa András kórházban a katéterezés története 2007-ben kezdődött, akkor szereztek be egy röntgent, ami mára elavult. – Most egy sokkal jobb minőségű, nagyobb felbontású készüléket kapunk, aminek köszönhetően a katéteres laborban két korszerű eszköz áll majd a rendelkezésünkre a katéterezéshez, akut infarktus ellátáshoz és pacemaker beültetésekhez. A korszerű röntgennel bonyolultabb beavatkozások elvégzése is lehetségessé válik. Olyan szűkületeket, amelyek hagyományos stenttel nem tágíthatóak, lesz lehetőségünk például éren belüli lökéshullámmal kezelni, hogy a nagyon meszes szűkület mégis tágítható legyen – sorolta az osztályvezető főorvos. A heart team konzultáció elengedhetetlen része a diagnosztikus koszorúérfestés megtekintése, ezért az új röntgenasztalon készülő felvételek archiválására, feldolgozására és telekonzultációjára alkalmas informatikai háttér is adott lesz.

Digitalizált szövetminták

A gyors diagnózis nemcsak életet ment, hanem életminőséget is javít. Ahhoz, hogy igazán jó diagnózis szülessen, az már a pathológia feladata.

A nyíregyházi kórház orvosigazgatója, a pathológia osztályvezető főorvosa kifejtette: egy korábbi pályázattal számos speciális szövettani feldolgozóeszközt kaptak, most nemcsak új metszetszkennerek érkeznek, hanem olyan szoftver-rendszerhez is jutnak, amelyek ezek összehangolt működését teszik lehetővé.

Fotó: Pusztai Sándor

– Ezzel a laboratóriumunk sokkal hatékonyabban, pontosabban tud majd dolgozni – hangsúlyozta dr. Francz Monika.

– A fejlesztéssel egy új világ bontakozik ki, ez már a 21. század, amelyben az informatikai fejlesztések, a mesterséges intelligencia (MI) megkerülhetetlen. A daganatdiagnosztika olyan területe a pathológiának, ahol rendkívül fontos a precizitás, az MI a korábban manuálisan végzett folyamatokat kiválthatja, a digitalizált szövetminták elemzésén túl a telepatológia irányába is óriási lépést teszünk. A távoli diagnosztika, konzultáció is biztosított lesz, ami jelentősen lecsökkenti a leletkiértékelés idejét. Most már direkt, szinte azonnal tudunk diagnosztikai segítséget kérni a beszkennelt metszetekkel – hangzott el.

– A fejlesztéssorozattal a kórházban a legmodernebb, csúcstechnológia áll a rendelkezésünkre – hangsúlyozta az orvosigazgató, s kiemelte: az eszközök hosszú távú szervizháttere is biztosított, ami tovább növeli a betegbiztonságot. Nem lesz anyagi kérdés, hogy az adott készülék működőképes lesz-e.