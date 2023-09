Az álláskeresés gyakran nehéz folyamat, különösen, ha pályakezdőként szeretne az ember elhelyezkedni. A Kelet Állásbörzén azonban tárt karokkal fogadták azokat is, akik első munkahelyüket keresik. Kovács Judit, az Esense és CallCom HR-vezetője lapunknak elmondta, óriási volt az érdeklődés a vállalat standjánál, rengeteg fiatal, egyetemista érdeklődött, ám a cég nyitott azok jelentkezésére is, akik pályát módosítanának.

Mindent megtanítanak

– Jelentős bővülés van a cégünknél, és az állásbörze sokat segített abban, hogy az álláskeresők ránk találjanak. Egy előadás keretében azt is bemutattuk a fiataloknak, mire számíthatnak egy állásinterjún, mivel úgy érezzük, erről az ifjúság nem kap elég tájékoztatást. Két fő területen dolgozunk: a telefonos értékesítés és az ügyfélszolgálat. E területekre várjuk a munkavállalókat, akik minden segítséget megkapnak tőlünk, ami a hatékony és sikeres munkavégzéshez kell – hívta fel a figyelmet Kovács Judit. Azt is elárulta, a vállalat minden jelentkezőt megtanít a szükséges elméleti és gyakorlati elemekre, ráadásul olyan kompetenciákat sajátíthatnak el a dolgozók, amiknek a hétköznapi életben is nagy hasznát veszik. Az oktatás után pedig mentor segíti a munkavállalókat.

– Több díjat is elnyertünk, és nagyon büszkék vagyunk a Szerethető munkahely elismerésre, illetve a Dolgoznék itt elnevezésű különdíjra is – tette hozzá.

– Reggel nagyon sokan fordultak meg a standunknál, elsősorban egyetemisták kerestek fel minket, de az idősebb korosztály is képviseltette magát a rendezvényen – ezt már Hódi Emese, a Gégény Trans munkatársa árulta el szerkesztőségünknek.

Mint mondta, a fiatalok elsősorban az irodai pozíciók iránt érdeklődnek, míg az idősebbeket a sofőr állások foglalkoztatják jobban. – Elsősorban sofőröket keresünk nemzetközi és belföldi szállítmányozásra, ám a közeljövőben az irodánk is bővül, így fuvarszervezőkre is nagy szükség van. A pályakezdőket is szívesen látjuk, én is így kezdtem ennél a cégnél – tette hozzá.

Az IT-területek iránt is érdeklődtek az állásbörze résztvevői – erről Lovas Rita számolt be, a Nexon marketingmenedzsere is. Mint mondta, folyamatosan telt ház volt a standnál, és leginkább az egyetemisták érdeklődtek.