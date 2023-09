Az államtitkár beszédében kiemelte, messze túlmutat minden előíráson, ahogy a vállalat gondoskodik a dolgozóiról, és úgy véli, az cég munkavállalói letették a névjegyüket, a 43 kiállító cég pedig sokuknak kínál majd állást.

– Ha ez a gyárbezárás cirka 10 évvel ezelőtt történik, akkor sokkal nagyobb lett volna a baj, mert az óriási munkanélküliség mellett alig volt munkalehetőség, és nagyon nehéz lett volna elhelyezkedni abban a környezetben. A térség munkaerőpiaca azonban felélénkült, így aki tud és akar dolgozni, az megtalálhatja a számításait. Ígérem, a kormányzat részéről minden lehetséges eszközzel segítjük azokat, akik az elkövetkezendő időszakban keresik a helyüket. Óriási előnyben vannak azok, akik munkából, munkába kerülnek, hiszen ők évek óta ebben a hűtőgyárban dolgoztak, és nincs afelől kétségem, hogy „kapósak” lesznek a munkaerőpiacon – fejtette ki dr. Czomba Sándor államtitkár, akitől azt is megtudtuk, hogy a térségünkben mintegy kétezer munkatársat keresnek az itteni cégek.

Példamutató hozzáállás

– Korábban sokszor magyaráztuk a befektetőknek, hogy oda vigyék a munkalehetőségeket, ahol a dolgos kezek rendelkezésre állnak, mivel más országokkal ellentétben a magyarok nehezen mozdulnak. Szeretünk a lakóhelyünkön élni, nem akarunk onnan elmenni, de ahogy az Nyíregyháza fejlődésén is látszik, a külföldi cégek is megértették mindezt. Köszönöm az Electrolux hozzáállását, nem veszítették el a dolgozók bizalmát, ugyanis a gyárbezárás bejelentése óta mindössze heten hagyták el a vállalatot – emelte ki dr. Czomba Sándor.

– Nyíregyházán számos ehhez hasonló rendezvény volt már, hogy segítsük az álláskeresőket, és azokat is, akiknek kiváló dolgozókra van szükségük. Csak a múlt héten kettő álláskereséssel kapcsolatos esemény volt: az egyik a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem állásbörzéje, a másik pedig a SzakmaFeszt a város szívében – ezt már dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mondta el a jelenlévőknek.

Van munkaerő és kereslet is

Azt is elárulta, a rendezvények is azt bizonyítják, komoly potenciállal bír a megyeszékhely.

– Az senkinek sem öröm, hogy a hűtőgépgyár bezár, az viszont mindenképp becsülendő, ahogy a dolgozók sorsát ebben a helyzetben kezelik. Nehéz lesz a várost a cég nélkül elképzelni, ám most mégis jók a körülmények a váltásra. Mindez köszönhető a cég Gondoskodó Elbocsátás Programjának és az óriási keresletnek. Nyíregyházán van szakképzett és motivált munkaerő, és ami még fontosabb: van rá igény. Sok itteni cég folyamatosan fejleszt, ami segít a munkahelyek megőrzésében és újak teremtésében is – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, majd kiemelte: lesznek újabb fejlesztések és beruházók, akik további lehetőségeket kínálnak majd az embereknek.

– A városnak már négy éve az az egyik legfontosabb programja, hogy segítse azokat a beruházásokat, amik színvonalas, stabil, hosszú távra szóló munkahelyeket teremtenek, és támogassuk azokat embereket, akik munkát keresnek – tette hozzá.

Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója és a nyíregyházi üzem igazgatója arról számolt be, a cégcsoport korábban úgy döntött, hogy jövő januártól nem gyártanak hűtőszekrényeket Nyíregyházán.

Komplex program indult

– Nagyon megváltoztak a piaci viszonyok a mögöttünk álló időszakban, és a kereslet is olyan szinten esett vissza, hogy a cégcsoport a gyár bezárása mellett döntött. Ebben a nehéz helyzetben úgy gondoltuk, mindent meg kell tennünk a dolgozóinkért, amit csak lehet. Ezért indult el a Gondoskodó Elbocsátás Program, melynek bár sok tényezője van, az egyik legfontosabb eleme az állásbörze. A rendezvény célja, hogy összehozzuk a munkavállalóinkat a régió munkaadóival. Úgy véljük, az első személyes találkozók után nagy számban lesznek gyümölcsöző és hosszú távú együttműködések. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy új munkahelyeket találjanak az érintettek – fejtette ki az ügyvezető igazgató, majd arra is rámutatott: szakértői csoportokkal és különféle partnercégekkel olyan programokat szerveztek a gyár dolgozóinak, amik könnyebbé teszik számukra a munkahelyváltást.

A vállalat információs fórumokat, pszichológiai konzultációt és stresszkezelési tréninget is tartott a cég, továbbá elindította a Munkából – Munkába programot, melynek keretében a regisztráló fizikai állományú munkavállalókat, állásuk megszűnése után további három hónapig támogatja az Electrolux.

Többféle állást kínált a napkori Gémtech Kft. a börze résztvevőinek. Csatlós Réka a vállalat munkatársa lapunknak elmondta, fizikai és szellemi pozíciókba is keresnek dolgozókat az egyedi és nagy acélszerkezetek gyártásával foglalkozó céghez. – Hegesztők, lakatosok, forgácsolókat, villamosmérnököket és projektmenedzserek jelentkezését is várjuk a folyamatosan bővülő cégünkhöz – tudatta a vállalat munkatársa.

– Nyírbátorba és Debrecenbe is várjuk a munkavállalókat a repülőgép-alkatrészek készítésére. A gyártás Nyírbátorban, míg a tervezés Debrecenben történik – ezt már Kátay Dominika, a Diehl Aviation Hungary munkatársa mondta el lapunknak. Kiemelte: a raktáros mellett, szerszámtervező mérnök és termelési csoportvezető is szerepel a nyitott pozíciók között és egyes pozíciók a pályakezdőknek is elérhetők.