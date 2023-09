– Néhány hónapja jelentették be, hogy újabb akkumulátorgyár érkezik Nyíregyházára, és az már a korábbi közmeghallgatáson is kiderült, a város lakóinak többsége ellenzi az ilyen üzemek építését – jelentette ki Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője pénteken a párt sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az új üzemmel kapcsolatban is megkeresték a város vezetését, ám a mai napig nem érkezett tőlük válasz. – Korábban rendkívüli közgyűlést kezdeményezett az ellenzéki frakció, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a beruházásról. A következő közgyűlés pontjai között ez szerepel, ám azt is látjuk, hogy zárt ülésként hirdette ezt meg az önkormányzat – ezt már Pápai László, a párt nyíregyházi politikusa mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: rengeteg környezetvédelmi kérdésre várnak választ, és arra kérik a város lakosságát, keressék fel egyéni képviselőiket. Kérjenek tőlük tájékoztatást, és azt is, hogy a következő közgyűlés ne zárt legyen, mindenki kaphassa meg a megfelelő válaszokat.