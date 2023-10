Hamarosan használhatják

– Ezeket az eszközöket az intenzív terápiában használjuk, amikor légzési elégtelenségtől szenvedő betegeket mesterségesen, géppel lélegeztetünk. Állapotuk gyakran olyan súlyos, hogy már hanyatt fektetve sem tudjuk biztosítani a szervezet megfelelő oxigenizációját, azért vagy oldalra, vagy hasra fordítva lélegeztetjük a betegeket – magyarázta a szerdai eszközátadó eseményen dr. Szűcs Attila. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója hozzátette: a pandémia alatt ez az eljárás rutinná vált.

– Addig is voltak, s azóta is vannak különböző segédeszközeink – többnyire gyopárral feltöltött párnák –, amiket a beteg végtagjai, mellkasa, hasa alá helyezünk, hogy meggátoljuk a nyomódások, felfekvések kialakulását. Az új, innovatív eszköz, amit a francia szakemberek tartotta oktatás után mi is elkezdhetünk használni, ezt a munkát, egyben a mindennapjainkat fogja segíteni.

Van egy álmuk

– Vállalatunk törődik az emberekkel, és ezek nemcsak szavak, tettekben is megnyilvánul. Ez az adomány is mutatja, hogy elkötelezetten támogatjuk a helyi közösséget – vette át a szót Florian Fischer. A Michelin Hungária Kft. ügyvezetője kifejtette: a cég 130 ezer dolgozója 2021 év végétől egy közös cél eléréséért munkálkodik.

– Az az álmunk, hogy 2050-re a világ vezető innovációs vállalatként gondoljon a Michelinre. Akcióinkkal szeretnénk új határokat átlépni, lehetővé téve, hogy az emberek jó egészségben, minél tovább éljenek. Ez az orvostechnikai eszköz is egy lépés az álmunk megvalósítása felé.

Az ügyvezető igazgató megjegyezte: az Amiens Egyetemi Kórházzal közösen kifejlesztett Michelin Airprone-t kilenc francia és egy luxemburgi egészségügyi intézményben már rendszeresen használják, de Európa többi országában egyelőre még nem.

– Remélem, ez a két készlet segíti majd a nyíregyházi kórház intenzív osztályán dolgozók munkáját.