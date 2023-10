Horgászkiállítás és ökojátszótér

A négy helyszínt magába foglaló, komplex fejlesztés részeként a gergelyiugornyai Tisza-parton pihenőövezetet és ökojátszóteret alakítottak ki – utóbbit úgy, hogy a szülők a part menti kávézókból ráláthassanak a gyerekekre. Leveleken interaktív horgászati bemutató tér jön létre: a víztározó és a strand környezetében elhelyezkedő, nádassal benőtt helyszínen megvalósított attrakció kellemes kikapcsolódást kínál a horgászoknak, és azoknak is, akik csak érdeklődnek e hobbi iránt. A Nagykálló-Harangodon kialakított ökocentrum lehetőséget ad arra, hogy a látogatók minél közelebbről vehessék szemügyre megyénk páratlan kincseit, köztük a különösen védett, így nem látogatható természeti értékeket. A kígyózó épületben kiállítás kap helyet, melyet végigjárva a vendégek a bátorligeti őslápot, a kállósemjéni Mohos- tavat, a tiszadobi árteret vagy a vajai úszó lápszigeteket is megismerhetik – részletezte a projekt elemeit Pós Anita.

A nomád népek élete elevenedik meg

Mint mondta, a kisvárdai látogatóközpont és Eco Park célja, hogy felhívja a figyelmet környezetünk értékeire, védelmére, mégpedig olyan megoldásokat alkalmazva, amelyek kapcsolatot teremtenek a természettel. Az installációk természetes anyagokból – fából, nádból, szalmából, vászonból – készültek, így beolvadnak a környezetbe. Megidézik a múltat, amikor az ember a természettel összhangban élt, tisztelte annak erejét, s erre építve alakította ki hagyományait. A park egy rétes, nádas területen, erdő mellett kapott helyet, ahol egy kiépített sétány mentén megcsodálhatjuk a természeti népek életét, mindennapjait, az állat- és növényvilágot.

Az Ölelő Ember Látogatóközpont a falvak összesűrített látványvilágát hordozza. A télen is látogatható múzeumban a nomád kultúra folklorisztikája és néprajza elevenedik meg, az afrikai, észak-amerikai indián falvakat pedig múzeumszerűen rendezték be: a látogatók láthatják használati eszközeiket, viseleteiket, berendezéseiket. A faluban megelevenednek a mondavilág ismert alakjai, kulturális örökségünk helyszínei is. A sétány mentén a tájékoztató táblák tudományos ismereteket tartalmaznak.

Olyan, mint a Göncöl szekér

Az épített ösvény a terület déli határától indul el, elvezetve a terület túlsó végéhez. Az ösvényt helyenként megtörve, azok csomópontjait kiemelve egy Göncölszekér alaprajzú sétaútvonalat hoztak létre. Az első állomás egy 6 méter magas és széles Lótuszvirág fantázianevű installáció: az ösvényről letérve körüljárhatjuk, levelei ölelésében élvezhetjük a természet közelségét. Az utunkat két irányba folytathatjuk, nyugatra egy hasonló méretű hattyúval, míg keletre egy madárral találkozhatunk. E két installációtól északra indulva a két út egyesülésében egy kilátót találunk, amit egy szétnyitott szárnyú sas ölel, s ahonnan láthatjuk az installációkat és a közeli tavat is. Tovább haladva a következő töréspontban egy pillangó bontakozik ki előttünk, mely a szépséget és törékenységet szimbolizálja, majd egy méhecskével találkozunk, az utolsó látványosság pedig egy csiga alakzatú installáció. Ez utóbbi azért is érdekes, mert azt bejárva elmélyedhetünk a Fibonacci számsor rejtelmeiben, mely sok helyen megtalálható a természetben. A csigaház kialakításában az az arányrendszer ismerhető fel, amit az itáliai matematikus fogalmazott meg, és ami rámutat környezetünk tökéletességére.