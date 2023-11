Azt írták, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért országos átlagértéke a 45. héten "emelkedett érték mellett stagnált".

Hozzátették: a tendencia a vizsgált helyszínek többségénél is stagnál. Enyhén emelkedő tendencia jellemző a Budapest környéki agglomerációs településeken valamint Veszprémben, és enyhe csökkenés látszik Egerben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán és Szegeden.

Közölték azt is, hogy a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja két településen - Békéscsabán és Pécsett - a "magas", míg a többi 20 helyszínen az "emelkedett" kategóriába sorolható.

Az NNGYK közölte azt is, a 45. héten a szennyvízben az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagot tekintve enyhén csökkent. - olvasható az mti.hu oldalán.