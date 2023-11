Október végén befejeződött az oltóanyagok kiszállítása a háziorvosi praxisokba és a foglalkozás-egészségügyi orvosokhoz, így a felnőttek részére rendelkezésre áll a háromkomponensű vakcina. A kockázati csoportba tartozók számára a kormány az idén is térítésmentesen biztosítja az oltóanyagot – ez ebben a szezonban 949 ezer adagot jelent – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

– Egyre többen jönnek a rendelőbe influenzaszerű megbetegedésekkel. Amíg enyhék a panaszok, nincs különösebb jelentősége annak, hogy milyen vírus támadta meg a szervezetet, mert ugyanúgy immunerősítésre, tüneti terápiára van szükség – mondta el lapunknak dr. Kiss Csaba. A kótaji háziorvos hozzátette: hozzájuk is megérkeztek a vakcinák, így megkezdték az influenza elleni védőoltások beadását.

A szervezet megtanul védekezni

– Fontos lenne minél hamarabb felvenni a vakcinát. Ahogy megyünk bele a járványba, egyre kevesebb ideje lesz a szervezetnek felkészülni, ugyanis körülbelül két hét, mire az oltás teljesen kifejti a hatását.

– Az influenza elleni védőoltás felvétele mindenkinek ajánlott, de elsősorban azoknak fontos, akik valamilyen okból fokozott kockázatnak vannak kitéve. A krónikus szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedőknek, a hatvan év felettieknek, azoknak, akiknek az immunrendszere gyengébb, feltétlenül élniük kellene a lehetőséggel – sorolta a doktor, s hozzátette: senkiben nem fog kárt okozni a védőoltás akkor sem, ha már lappang benne a betegség. Átmeneti védettséget ad a fertőzés átvészelése is, tehát, ha egy egészséges immunrendszerű ember egyszer már átesett a betegségen, abban a szezonban nem kapja el még egyszer, mert a szervezet „megtanul” védekezni.

– Az influenza elleni vakcinának is az a célja, hogy az immunrendszert már az előtt felvértezzük, hogy találkozna a fertőző ágenssel. Így hamar felismeri a vírust, azonnal képes elpusztítani, és nem alakulnak ki komolyabb tünetek – magyarázta a kótaji háziorvos. Megjegyezte: mindezek ellenére az érdeklődés elenyésző, jó, ha országos szinten elérik majd a 10 százalékos átoltottságot.

Kérdésünkre, hogy mitől függ, mennyire hosszú egy influenzaszezon, dr. Kiss Csaba elmondta: ez egy soktényezős egyenlet, függ a kórokozó fertőzőképességétől, az időjárási körülményektől, az általános egészségügyi állapotunktól, ahogy attól is, betartjuk-e a szociális távolságtartási előírásokat.

– Ékes példa, hogy amikor a koronavírus miatt keveset jártunk közösségben, maszkot viseltünk és gyakrabban mostunk kezet, nem volt influenzajárvány. Ezek a higiénés szabályok működnek más vírusokkal szemben is. Emellett, ha egészségtudatosabban viselkedünk, rendszeresen sportolunk, kiegyensúlyozottan táplálkozunk, a megbetegedés kockázata is alacsonyabb, megfertőződés esetén pedig könnyebben átvészeljük az influenzát.

A magzatot is megóvja

– Most még nincs influenzaszezon, de már nagyon sokan légúti vírussal küzdenek, így a megelőzés egyetlen módja a védőoltás – erősítette meg dr. Hizóh Edit. A nyíregyházi házi gyermekorvos elmondta: az ingyenes vakcinára elsősorban a krónikusan beteg – így szív- vagy cukorbetegséggel, felszívódási zavarral, allergiával, asztmával küzdő – gyerekek jogosultak, akik már féléves kortól kaphatják a négy komponensű oltóanyagot. Ezt vény ellenében lehet kiváltani a gyógyszertárakban. A rendelőben elérhető vakcina hároméves kortól adható be, de már orrspray formában is, ami ugyanolyan megbízható védelmet ad, mint az injekciós változat – ezt is az orvos írja fel. – Mindenkit arra kérek, hogy éljen a lehetőséggel, mert a megelőzés egyetlen útja a védőoltás. Még ha vitaminokat is kapnak a gyerekek, az általános roborálás, amire valóban szükség van télen, az oltóanyag azonban specifikus védelmet nyújt.

Dr. Hizóh Edit felhívta a figyelmet a kismamák vakcinázására is. – Influenzaszezonban nagyon kevés kisbabát váró nő kap védőoltást, pedig ezzel megóvják a csecsemőjüket is. Az anya szervezetéből bekerül a magzatéba is, így válnak az újszülöttek védetté féléves korukig. Azt tanácsolom, minél hamarabb kérjék az influenza elleni védőoltás, mert amikor már lappang a betegség, kétes értékű. Sokszor azt mondják a szülők, hogy az oltástól lett beteg a kicsi. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: ez nem így van – hangsúlyozta a szakember. Megjegyezte: általában külön időpontban, délutánonként szokták oltani a gyerekeket, hogy rendelési időben ne is találkozzanak a betegekkel.