Közel 1200 kilométeren volt árvízvédelmi készültség karácsony másnapján is az országban, a Duna várhatóan december 28-án tetőzik Budapesten. A hazánkba érkező árhullámok miatt hétfő délben megkezdte működését a Vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse – olvasható az Ország Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Az elmúlt napokban Európa jelentős részén, így hazánkban is ciklonok és frontjaik okoztak változékony időjárást, ami az ünnepek alatt is folytatódott: több hullámban esett további 15-60 – néhány osztrák vízgyűjtőn 60–80 – milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadék, miközben jelentős enyhülés kezdődött. A csapadékos időjárás hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le.

A Tiszán folytatódik az árhullám levonulása, a tetőzés már elhagyta a folyó hazai szakaszát. A továbbiakban a lassú apadást említésre méltó vízszintemelkedések törik meg, döntően a Szamoson érkező kisebb árhullám hatására, így a Közép-Tiszán újra I. fok fölötti vízállások várhatóak. A Tisza több mellékfolyóján is a lehullott csapadék és a hóolvadás hatására vízszint-emelkedések indultak meg, ezért a következő napokban újra árvédelmi fokozatot megközelítő vagy azt meghaladó vízállás fordulhat elő a Krasznán, a Túron, a Bodrogon, illetve a Zagyva-Tarna és a Körösök vízrendszerén.