A székesegyház teljes, külső és belső felújítása majdnem négy évig tartott, 2023 decemberében újraszentelték és ünnepélyesen is átadták a csodálatos görögkatolikus templomot. Kívülről új homlokzati színezést kapott, új harang került a meglévő kettő mellé, teljes tetőhéjazatát alumíniumlemezekre cserélték, s új nyílászárókat szereltek be az épületbe. A falakon új figurális és díszítő festés látható bizánci stílusban – a teljes belső festést két év alatt végezte el Seres Tamás ikonfestő, festőművész, restaurátor művésztársainak (Johanna Hacker, Rémes Tibor, Vajda Mihály) a segítségével. Az ikonosztáz ikonjait még évekkel ezelőtt készítette el, a templom teljes ikonográfiai programja Seres Tamás nevéhez kapcsolható, munkáját Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Szent Miklós-díjjal jutalmazta. A Nyíregyházi Egyházmegye munkatársai nyomon követték és megörökítették a felújításban résztvevő sok-sok ember összehangolt munkáját.

Köszönet P. Tóth Nórának, kinek a fotóin olvasóink is végig kísérhetik a templombelső újjászületését.