Hivatalos közösségi oldalán válaszolt dr. Kovács Ferenc polgármester a nyíregyháziak hozzá érkezett kérdéseire az Intermodális Csomópont, a Tokaji úti aluljáró, a kátyúzások és a közvilágítás témakörében.

A videófelvételből kiderül, hogy jelenleg is tart az Intermodális Csomópont kiviteli tervének előkészítése és a műszaki tartalom egyeztetése, ezt követően rövid időn belül elindul a közbeszerzés kiírása, majd a tervezés. A Tokaji úti csomópontot illetően a polgármester hangsúlyozta: korábban már tisztázták, hogy aluljárót szeretnének kialakítani különböző településképi, városfejlesztési és közlekedési szempontok miatt. Ahogy fogalmazott, több előrelépés is történt az ügyben, június 30-ig megkapják az építési engedélyt, ezt követően indulhat a kiviteli terv készítése, viszont a pénzügyi fedezet biztosítása elengedhetetlen ez ügyben.

Hivatalos közösségi oldalán a polgármester a kátyúzásokkal kapcsolatos kérdésekre is választ adott. Hatszáztíz kilométer önkormányzati úttal rendelkezik Nyíregyháza, télen a hideg aszfaltozással a kátyúkat pontszerűen tehermentesítik a NYÍRVV munkatársai, nyáron pedig meleg aszfalttal nagyobb felületen történik mindez. Azt is kiemelte, továbbra is várják a lakossági bejelentéseket. A közvilágításhoz kötődően is több kérdés érkezett: dr. Kovács Ferenc elmondta, a 17 600 lámpatest 7 százalékát csavarták ki energiatakarékossági okok miatt, februárra ismét teljes körű lesz, a visszakapcsolás folyamatos. A polgármester azt is kiemelte, mindez pénzügyileg nagyon jó intézkedés volt, a közlekedésben nem okozott problémát, de a pénzügyi megtakarítások jelentősek lettek, melyekből fejlesztéseket valósított meg az önkormányzat több városrészben.