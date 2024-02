A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő személyiségének munkásságát mutatja be születésének 200. évfordulója alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle tavalyi utolsó száma, mely most jelent meg. Madách Imre fő műve, „Az ember tragédiája” a magyar drámairodalom egyik legismertebb darabja, de a kilenc tanulmány – amely a Szemle és a Móricz Zsigmond Könyvtár májusban rendezett konferencia-előadásainak szerkesztett változata – nem csak erről szól; sokoldalúan ismerteti a költő, író, politikus életművét.



Érdekes elemzések

A folyóirat a továbbiakban két gondolatébresztő elemzést közöl „Kölcsey 200” összefoglaló címmel. Ezek aktualitása, hogy Kölcsey Ferenc 200 éve tette közzé „Hymnus” kéziratát, valamint a közelmúltban új eredmények is napvilágra kerültek a költő-politikus nyelvtudósi munkájából. A tanulmányok sorát két nyíregyházi ihletésű zárja: az 1892-ben Alpár Ignác tervei alapján épült evangélikus általános iskola történetét részletezi az egyik, kiemelt figyelemmel a látványos díszteremre. A sort szubjektív várostörténeti emlékezés zárja, amelyből egyaránt érződik a szerző város iránti sok évtizedes vonzalma, és gazdag témaismerete.

Marik Sándor