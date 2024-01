Az óév búcsúztatása egy vidám esemény, összejönnek a barátok, ismerősök, mások a családjuk körében vagy éppen valamelyik város utcabálján ünnepelnek.

Terveket szövögetünk az új esztendőre, fogadalmakat teszünk, és persze előkerül a pezsgő is, hogy minderre koccintsunk. Ám szilvesz­terkor nem csupán ennek dugója pukkan, hanem a rengeteg tűzijáték is, ami ­ az embereknek szórakoztató, a kutyáknak viszont valóságos sokkot okoz szilveszterkor.

Az új esztendő első napjaiban évről évre elárasztják a közösségi médiát a különféle kutyás posztok. Egyesek a kutyájukat keresik, míg mások arról adnak hírt, hogy valakinek a kedvencét befogadták. És hogy mennyire járnak sikerrel, arról a vármegyei menhelyek vezetői meséltek lapunknak.

Több napig menekülnek sokkosan

Dér Enikő, a kisvárdai Ugat-Lak Alapítvány telephelyvezetője arról számolt be, több mint 20 bejelentést kaptak elkóborolt kutyák miatt, ami bár az előző évekhez képest kevesebb, még mindig soknak számít.

– A tűzijátékozás, a petárdázás nem 31-én kezdődik, bár a jogszabályok értelmében korábban tilos a pirotechnikai eszközök használata, petárdázni pedig egyik időszakban sem szabad. Ahogy megindul a durrogtatás, úgy jönnek a bejelentések is. Nincs könnyű dolgunk megtalálni az ebek gazdáit, mivel Kisvárda környékén a kutyák mintegy fele még mindig nem rendelkezik chippel – tudtuk meg Dér Enikőtől, aki azt is elárulta, a közösségi média sokat segít az elszökött kutyák hazajuttatásában.

Nem mindig segít a leolvasó

– Általában a gazdik keresik eltűnt kedvenceiket, sőt az egyik helyi töltőállomáson chipolvasó is van. Ezzel viszont nem megyünk sokra, mert csak az állatorvosok férhetnek hozzá az ehhez kapcsolódó nyilvántartáshoz, még az önkormányzatoknak sincs betekintési joguk. Mindez azért furcsa, mert az önkormányzatok feladata há­romévenként ebösszeírást végezni. Persze, ha valaki talál egy kutyát, és veszi a fáradságot, hogy az ügyben egy állatorvost is felkeressen, akkor segíthet a nyilvános chipolvasó – tette hozzá a telephelyvezető, aki néhány jó tanáccsal is szolgált olvasóinknak, hogy egy vihar vagy tűzijáték idején ne tűnjön el a kedvencük.

Az Állatbarát Alapítvány állatorvosi asszisztense, Marcsekné Hanuszik Barbara egy néhány hónapos kiskutyán végezte el a szükséges kezeléseket az állatkórházi ellátás után kedden

Fotó: Sipeki Péter

Be kell zárni a kutyát!

– A mostani szilveszteri tűzijáték után is találtunk sérült kutyát, sőt sajnos elpusztult állatot is. Az lenne a legjobb, ha a kutyatulajdonosok szilveszterkor és az azt megelőző néhány napban bezárnák a kedvenceiket, vagy pedig beengednék a lakásba. Az erős hanghatásoktól nagyon megrémülnek az ebek, nem gondolkodnak, csak menekülnek, és egy kerítés sem tartja őket vissza. A bent tartott kutyákat is csak pórázzal vigyék ki sétálni, még az udvarra is! Most is volt olyan eset, amikor a szilveszteri séta közben durrant a tűzijáték, az állat pedig azonnal menekülőre fogta, és azóta sem találják. Megkötni semmiképp nem szabad az ebeket, főleg azokat, amik nincsenek hozzászokva a lánchoz. Ilyenkor annyira félnek az állatok, hogy a saját láncukkal fojtják meg magukat, ezért a láncot senkinek sem javaslom – hívta fel a figyelmet Dér Enikő, majd kiemelte: kaphatóak olyan nyugtató hatású készítmények, amikkel elviselhetőbbé lehet tenni a kedvenceknek a szilveszteréjszakát, méghozzá káros mellékhatások nélkül. Aki tudja, hogy a kutyája különösen retteg a hanghatásoktól, annak érdemes ilyet beszerezni.

– Sok bejelentést kaptunk már, de a java minden bizonnyal még hátravan, ahogy a tűzijátékozás sem egyetlen estére korlátozódik – ezt már Novák Éva, a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány telephelyvezetője mondta el lapunknak. Kitért arra is, a gazdák erre nincsenek felkészülve, és az év első napján ők is látták, milyen sok poszt került ki a közösségi felületekre az elkóborolt kutyák miatt.

– Az év utolsó napjaiban biztonságba kell helyezni a kutyákat, bár a tapasztalatok azt mutatják, sokan még mindig nem veszik eléggé komolyan a jó tanácsokat. Az országos csoportokból azt is megtudtuk, hogy sok eb életét vesztette szilveszter éjjelén vagy a rá következő nap. Nyíregyházán és környékén nem találkoztunk ilyen esettel, ám épp szerdán vittünk kórházba egy kutyát, amit egy vonat gázolt el. A házi kedvencek ilyenkor nagyon megrémülnek, menekülnek, és közben több állatot is elüthetnek az autók vagy – ahogy a példa is mutatja – más járművek. A kisebb sérülések ilyenkor nagyon gyakoriak, ahogy sajnos az is, hogy néhány állat soha nem kerül elő. Hiába ért véget az év végi mulatság, több olyan kutya is van, amelyik napokig bujkál, majd ha nem történik baleset, akkor az ösztön és az éhség lassan visszacsalja őket a városba – tette hozzá Novák Éva.

Nem minden a chip

– Az idén 11 éve kötelező a kutyák chipelése, ám még mindig rengeteg az olyan eb, amelyikben nincs. Ezek gazdáit nagyon nehéz megtalálni, még akkor is, ha a közösségi felületeken sok embert elérhetünk. A chip hiányával az oltások hiánya is együtt jár, ami itt, az ukrán határ közelében óriási probléma, mert a környéken több veszett állatra is bukkantak már a szakemberek. Ugyanakkor a chip megléte sem garancia semmire. Nemrégiben volt egy akciónk, melynek keretében ellenőriztük a chipek adatainak helyességét. Sok kutyatulajdonos élt a lehetőséggel, mi pedig rengeteg hiányosságra bukkantunk. Regisztrálatlan chipek, hibásan beütött címek, nem stimmelő telefonszámok – ez csak néhány példa arra, hogy egyes állatorvosok nem vezetik megfelelően az adatokat – hangsúlyozta a telephelyvezető.