Ahogy arról beszámoltunk, már kettő áldozata is van az encsencsi brutalitásnak, a feltételezett elkövetőt elfogták. Kábítószer terjesztő bandák tartják rettegésben a helyieket, és a környező településekre is kihat ez a probléma. Fokozott rendőri jelenléttel, amely eredményeiről is már hírt adtunk, és összefogással próbálják helyreállítani a rendet. A közösségi médiában is forronganak az indulatok, van aki érthetetlenül áll a brutális helyzet előtt, de egy biztos, mindenki biztonságot és nyugalmat szeretne, és nagyon örülnek a fokozott rendőri jelenlétnek. Egy helyi lakos így fogalmazott: „Miért nem lehet békében élni Encsencsen? Az embereknek nincs egy nyugodt éjszakája! Születésem óta Encsencsi lakos vagyok és szeretnék továbbra is az lenni. Annyi munkalehetőség van, hogy lehet biztosítani a megélhetést. Nem kell ahhoz másokat kirabolni, meggyilkolni. Encsencs legszegényebb embere voltam, a családommal együtt megízleltük a nincstelenség minden helyzetét. És senki ne mondja azt, hogy nem lehet megélni, mert igenis meglehet! És tudjátok mi kell hozzá? Becsületes, szorgalmas és odaadó munka! Ezt a fajta agressziót, lopásokat, becstelenséget ami van Encsencsen azonnal be kell fejezni. Tegyük élhetővé Encsencset együtt!”

Több rendőri intézkedés is történt az elmúlt napokban

Forrás: Illusztrációk: police.hu

Nem támogatják a bűnözőket

Szedlár János polgármester január 8-án hétfőn kiadott egy nyilatkozatot az elmúlt időszakban történt súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban, amely mindenki által megszívlelendő tanácsokat is tartalmaz, ezért teljes terjedelmében közöljük.

TÁJÉKOZTATÓ

az elmúlt időszak településen történt súlyos bűncselekményeivel kapcsolatban

Tisztelt Encsencsi Lakosok, Vállalkozók, Szolgáltatók!

Mindannyiunkat megrázó tragédiával végződő bűncselekmények történtek községünkben. E tettek elemzésre és intézkedésre sarkallták a közbiztonságért felelős szerveket, így a rendőrséget, az önkormányzatot és a polgárőrséget. Az alábbiakban erről adunk tájékoztatást és emlékeztetünk a jövőbeni elvárásainkról. Egy súlyos testi sértést, emberölési kísérletet, majd később gyilkosságot követett el vélhetően ugyanaz a személy, vagy személyek az elmúlt év végéhez közeledve. Köszönhetően a lakossági bejelentéseknek, rövid időn belül elfogásra került a gyanúsított. Jelenleg a nyomozóhatóság a bizonyítékok összegyűjtésén, az esetek körülményeinek széles körű felderítésén dolgozik. E súlyos bűncselekmények felderítése, a továbbiak megelőzése érdekében választókerületünk országgyűlési képviselője, a megyei rendőrfőkapitány, a nyírbátori rendőrkapitány, a készenléti rendőrség térségi vezetője, a polgárőrség és az önkormányzat vezetése a közbiztonság megerősítését kezdeményezte. Ennek keretében nagyobb rendőri erők vannak és lesznek jelen a településen, akiknek feladata a körözött személyek elfogása, a közrend és közbiztonság fenntartása, a közlekedésre veszélyes személyek és járművek kiszűrése. Ennek eredményeként a rendőrök több, a közbiztonságra veszélyes eszközt koboztak el, tulajdonosaik ellen eljárást indítottak. Jelentősen csökkent a gyorshajtók száma is.

Az elkövetkező időszakban növelik a térségünkben működő rendőri szervek Encsencsen bevethető létszámát. A helyi polgárőrség aktív létszáma bővülni fog.

Közös erőfeszítést teszünk egy, a rendőrségre is beköthető, az egész települést lefedő térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. Az eddigi elemzések a fenti bűncselekmények, de más jogsértések esetében is arra engednek következtetni, hogy a községben terjesztett kábítószer megszerzése érdekében többen nem riadnak vissza a lopástól, rablástól, élet elleni erőszaktól. A kábítószer fogyasztók akár családtagjaiktól is lopnak, velük szemben is erőszakoskodnak. Sajnos sok esetben ehhez társul, hogy a családok, a szülők némán tűrik azt, hogy gyermekeik rendszertelenül vagy egyáltalán nem járnak iskolába, éjszakába nyúlóan csavarognak, felnőtt fiataljaik nem dolgoznak. Ha ehhez még az is társul, hogy maguk a szülők sem mutattak, mutatnak példát a tanulás, munkavállalás, jogkövető magatartás terén, akkor súlyos helyzetről beszélhetünk jó néhány család esetében. Megállapítható a fenti nem kívánatos történések ellenére, hogy az encsencsi családok, lakosok túlnyomó része jogkövető, nem az elektronikus felületeken (facebook, messenger stb.) kívánja orvosolni a történteket megmondó emberek módjára. Többen voltak és vannak, akik személyesen adtak információt, illetve ajánlották fel segítségüket a bűncselekmények felderítése érdekében.

Mi a teendő a lakosság részéről?

1. Tisztelettel, de nyomatékosan kérjük, hogy a családtagok, szomszédok fordítsanak figyelmet egymásra, érdeklődjenek mások hogyléte felől. Különösen az egyedül élő, idős, beteg embertársaink élethelyzetét, állapotát kísérjük figyelemmel.

2. Legyünk bizalmatlanok az idegenekkel szemben, ne engedjük be őket az udvarunkra, lakóházunkba. Tartsuk zárva az ingatlan kapuit és a lakóház ajtajait.

3. Anyagi és technikai lehetőség függvényében célszerű az ingatlant ellátni mozgásérzékelő, fényvető lámpával, kamerával.

4. A 65 év feletti, saját otthonukban élők igényelhetik az úgynevezett Gondos órát, mellyel egy gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A gondos óráról tájékozódhatunk a www.gondosora.hu oldalon vagy a 0614450080-as telefonszámon. Regisztrációs űrlap a polgármesteri hivatalban is igényelhető. 5. Bármilyen gyanús körülmény, veszélyhelyzet esetén hívjuk az ingyenes 112-es általános segélyhívó számot.

Mi várható az elkövetkező időben?

1. Az önkormányzat a rendőrséggel és a polgárőrséggel szoros együttműködésben kíván választ adni az erőszakos bűncselekményekre, az állampolgári fegyelem általános lazulására. Nagyobb lesz a rendőri, polgárőri jelenlét a községben.

2. Türelmet és megértést kérünk a rendőri intézkedések miatt. Ezen intézkedések és járőrözések is alkalmat adhatnak bejelentésre, információ átadásra.

3. Az önkormányzat által szervezett szociális programok szervezésére és fenntartására (tanodák, gyermekház) figyelmet fordítunk. Ezek jótékony hatásait, úgy mint helyes szemlélet és hozzáállás a napi teendők során - eddig is érzékeltük. Az e programokon résztvevő gyermekek és szüleik esetében kevesebb és kisebb súlyú a normasértés.

4. A közösségi együttélés szabályait megsértőket nem támogatja az önkormányzat. Azok, akik hangoskodással, szemeteléssel zavarják a közrendet, akik drog- vagy alkohol fogyasztással, kábítószer terjesztéssel, úgynevezett „kamatozással" foglalkoznak, gyermekeik nevelését elhanyagolják, őket nem vagy csak rendszertelenül járatják óvodába, iskolába, ingatlanjuk rendjéről, kertjük műveléséről, illetve kutyáik és haszonállataik zárva tartásáról nem gondoskodnak - nem számíthatnak az önkormányzat segítségére. Az önkormányzat viszont továbbra is segítséget nyújt a jogkövető, nem bűnöző, szabálysértő életmódot folytató, szociálisan rászoruló lakosainknak. Alapelv, hogy az forduljon az önkormányzathoz támogatásért, aki az önmaga és családja megélhetése, boldogulása érdekében minden tőle várhatót megtett. Tehát, tanult, taníttatja a gyermekét, munkát keresett és talált, rendszeresen dolgozik, nem drogozik és nem fogyaszt alkoholt, megműveli a kertjét. A fentiek teljesítését minden esetben ellenőrizni fogjuk. Ezen ellenőrzést az ügyfél tűrni köteles.

5. Emlékeztetünk, hogy a kóbor kutyák gazdáival és a szabálytalan szemétlerakókkal szemben a jegyző szabálysértési eljárást, feljelentést kezdeményez.

Kérjük, hogy mindannyiunk közös érdekében a tájékoztatóban foglaltakat megfogadni szíveskedjenek. Az önkormányzat képviselő-testülete és a magunk nevében részvétünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk a bűncselekmény áldozata gyászoló családjának.

Tisztelettel: Szedlár János polgármester

Nagyobb biztonság

Orosz László polgármester is csatlakozik az encsencsi mintához, hiszen szomszédos településként Piricse is érintett ezekben a problémákban, ott is próbálkoznak a drogterjesztéssel, egyre nagyobb a bódítószerek jelenléte. – Sajnos piricsei lakosok betörést követtek már el Encsencsen a lőtéren, amit meg is rongáltak, az ellopott értékekért kábítószert vettek. Ezért is örülünk a fokozott rendőri jelenlétnek, de mindenkinek kellene tenni azért, hogy nyugalomban és biztonságban lehessen élni. Ahogy más településen, itt is próbálkozunk folyamatosan a családokra is hatni, be kell vezetnünk új szabályokat, például nem fogjuk közmunkára alkalmazni azokat, akiknek a családjában jelen van a bűnözés, kábítószer, nem jár rendszeresen óvodába, iskolába a gyerek, vagy ha nincs rendben a lakókörnyezetük. Bízunk abban is, hogy új kamerarendszer is fogja majd segíteni a munkánkat, mert a régi elavult. A rendőrség, polgárőrség és a helyiek összefogása mellett modern technikával is segíteni kell a rend helyreállítását – nyilatkozta Orosz László, és hozzátette: ez egy olyan összetett probléma, amin az összefogás ereje segíthet, ezért is vannak folyamatosan kapcsolatban a környező települések polgármestereivel.

Megfigyelő szolgálat

A nyírbéltekieket is megrendítette az encsencsi tragédia, ott is fokozott a rendőri jelenlét. Az egyedül élő idősek nagyon megijedtek, de a polgárőrség aktív, bővítették a létszámot, ahova fiatalok is jelentkeztek, és szeretnék, ha a roma településrészen is létrejönne egy megfigyelő szolgálat.

– Nálunk is problémát jelenteken a fiatalokat érintő drogok, amikről nem is biztos hogy tudjuk, hogy fent van-e a tiltó listán, újabb és újabb bódítószerek jelennek meg az utcákon. Volt egy család, akik érintettek voltak droghasználati, közvetítési ügyekben, de ők már elköltöztek, azt hittük ezután nyugalmasabb lesz az élet, de újabb terjesztők bukkantak fel. A roma nemzetiségű önkormányzattal is igyekszünk együttműködni, ha idegeneket látnak, szólnak a polgárőröknek, felírják az autójuk rendszámát és továbbítják a rendőrségnek – részletezte Bagdi Sándor polgármester, és megjegyezte: amikor megjelentek a migránsok Ömbölyön, közös szolgálati megállapodást írt alá a polgárőrség a rendőrséggel, ami azóta is jól működik.

– Nyírbélteken már régen bevezettük, hogy aki bűncselekményt követ el, nem dolgozhat közmunkában, droghasználatnál sincs ez másképp. Nincs is jelentős eset a település nagyságához mérten, csak elenyésző számban – mondta a polgármester, aki 20 évig dolgozott rendőrként, főnyomozóként, és kifejtette, hogy a településen kiépített kamerarendszer sokat segít a bűnmegelőzésben, így fogták el régebben az embercsempészeket is. A fejlesztésre viszont szükség lesz, bíznak abban, hogy idén ezt meg tudják oldani.

