Gond a megélhetési bűnözés

– A helyi brutalitásnak már két halálos áldozata van. Egy ilyen elborzasztó eseménysorozatra a rendőrségnek és az önkormányzatnak olyan választ kell adnia, ami elejét veszi a hasonló bűncselekményeknek. A rendőrség nagy erőket össz­pontosít Encsencsre, ezzel párhuzamosan a polgárőrségünk aktív állományát is bővítjük, és nagyon sok lakossági jelzés érkezik hozzánk a helyi bűnelkövetőkkel kapcsolatban – még az érintett családoktól is kapunk bejelentéseket. Az emberek aggódnak, a félelem összefogásra sarkallja őket. Megértették, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk – tudtuk meg a polgármestertől. Hozzátette: a lakosság jelentős része békességben él, de van egy-két család, ami szétzülleszti a közösséget.

– Bűnmegelőzési szakemberek érkeznek hozzánk, hogy tájékoztassák az aktív korúakat, beszélgessenek a gyerekekkel, a fiatalokkal és az idősekkel egyaránt. Az időseket érintő fontos kérdéseket pedig egy fórumon fogjuk megvitatni. Az önkormányzat és a település közössége úgy ítéli meg, hogy a biztonságunkat szolgálná egy térfigyelőkamera-rendszer kiépítése. Ha nem is előzné meg a bűncselekményeket, óriási segítség lenne a felderítésben, és talán visszatartó erőként szolgálna – hangsúlyozta Szedlár János, aki szerint nem csak Encsencsen probléma a megélhetési bűnözés. Ahol sok a hátrányos helyzetű, aluliskolázott, munkalehetőséghez nem jutó vagy azt egyenesen kerülő ember, ott elszaporodnak az övékhez hasonló esetek.

Piricse polgármestere megerősítette, hogy szomszéd településként őket is érinti a probléma, így ott is fokozott a rendőrségi jelenlét, folyamatosan tartják Encsencs polgármesterével a kapcsolatot.

– Nálunk még nem volt hasonló bűncselekmény, de Encsencsen már történtek betörések, amit piricsei lakosok követtek el. Tudomásom szerint az ilyen esetekben ellopott értékeket sokan kábítószerre fordították, sajnos Piricsén is egyre nagyobb a bódítószerek jelenléte. Fontos lenne, hogy a lakosok, szülők szemmel tartsák a gyerekeket, hogy ne éljenek kábítószerekkel, de sokan szemet hunynak felette, vagy éppen a családtagok buzdítják őket bűncselekményekre. Nagyon örülünk a fokozott rend­őri jelenlétnek, de mindenkinek kellene tenni azért, hogy nyugalomban és biztonságban lehessen élni – nyilatkozta Orosz László, és hozzátette: ez egy olyan összetett probléma, amin az összefogás ereje segíthetne.

Indokolt a megerősített jelenlét

– Egy adott területen vagy településen a fokozott rendőri jelenlétet, ellenőrzést a rendőrség saját hatáskörében rendeli el, de akár polgármesterek is kérhetik, amennyiben úgy érzik, hogy az ott élők szubjektív biztonságérzetének erősítése, a település közbiztonsága érdekében erre szükség van – mondta megkeresésünkre dr. Fedor Rita őrnagy. – Ha pedig a kérés valóban indokolt, tények is alátámasztják a megerősített szolgálat szükségességét, akkor a területileg illetékes rendőrkapitányság vezetője elrendelheti a fokozott ellenőrzést. Az Encsencsen elkövetett bűncselekmények miatt szükséges volt a rend­őri jelenlét erősítése, amit az intézkedések eredményei is mutatnak – tette hozzá a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az összehangolt rendőri fellépésnek köszönhetően az egyenruhások három nap alatt közel kétezer főt igazoltattak, több mint ezer gépkocsit ellenőriztek, és majdnem négyszáz esetben intézkedtek. Helyszíni bírságot 189 esetben szabtak ki, több mint 106 alkalommal szabálysértési feljelentést tettek, négy esetben bűncselekmény elkövetése miatt éltek feljelentéssel, ezek közül egy esetben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt. Elfogtak 15 személyt, 26-ot előállítottak, és 39 közbiztonságra különösen veszélyes eszközt koboztak el. A rendőrök intézkedései kiterjednek a kábítószerekkel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos visszaélésekre is.

Kifejtette, hogy a Készenléti Rendőrség addig vesz részt a megerősített jelenlétben, amíg más helyre, feladatra nem vezénylik az állomány tagjait. Természetesen ilyen esetben a vármegyei rendőr-főkapitányság saját erőből mindaddig fenntartja és biztosítja a fokozott rendőri jelenlétet, amíg erre szükség van – fogalmazott dr. Fedor Rita.

A szóvivőtől megtudtuk, a lakossági visszajelzések pozitívak, a jogkövető, biztonságra vágyó állampolgárok örülnek a rendőri jelenlétnek, s bíznak benne, hogy a bűncselekmények és a jogsértések száma jelentősen csökken, visszaadva ezzel a nyugalmukat, s erősíti a biztonságérzetüket.