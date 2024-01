Az ország egy részén az elmúlt napokban nemcsak éjjel, de nappal is mínuszok voltak, a hideg időjárás pedig csodatájjá varázsolta a vízpartokat – a távirati iroda fotóriporterei Balatonfenyvesen, Fonyódon és Lillafüreden is megörökítették az elképesztő látványt. A gyarapodó jégről, a töredezett jégtáblákról és a lépcsőkre, padokra, vízibiciklikre fagyott vízről készült képek a tél gyönyörű arcát mutatják. A látvány földöntúli, de fontos tudni, hogy egybefüggő és elég vastag jégréteg még nem alakult ki, a víz fagyott felszínére lépni életveszélyes és tilos. Megfagyott a lillafüredi vízesés is, ahol hatalmas jégcsapok is kialakultak.

Fonyód, 2024. január 13. Torlódó jég a Balatonon Fonyódnál, a bélatelepi strandon 2024. január 13-án. MTI/Varga György

Miskolc, 2024. január 15. Jégcsapok a részben megfagyott lillafüredi vízesésnél 2024. január 15-én. MTI/Vajda János

