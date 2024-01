Az Innovatív Képzéstámogató Központ a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az Oktatási Hivatal közhiteles adatok alapján, a tanulók bemeneti és képzési kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és az iskolák digitális ellátottságának figyelembevételével állította össze a rangsort. – Örülünk, hogy az országos lista élbolyában lehetünk, bár be kell vallanunk, különösebben nem „edzettünk” rá, végezzük a mindennapi munkánkat, éljük az életünket, és megpróbáljuk az oktatásban, a nevelésben a legjobbat nyújtani diákjainknak – mondta el podcastadásunkban Szabó Attila igazgató, akitől megkérdeztük azt is, mi a „receptje” a jó technikumnak, hiszen azon túlmenően, hogy ilyen előkelően szerepeltek a technikumok országos versenyén, évről évre négyszeres a túljenetkezés az iskolába. Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez.