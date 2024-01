Az elmúlt év végén, pontosabban december 27-én mint az ország oly sok pontján, így Napkoron is eldördültek a sörétes puskák. A karácsonyi ünnepet követő munkanapon jótékonysági céllal ragadtak lőfegyvert Nimród követői, hiszen a regisztrációs díjak, valamint a további felajánlások minden vármegyében a kórházak gyermekosztályának munkáját segítik különböző eszközök megvásárlásával.

Fejér megyéből indult el ez a kezdeményezés jó pár évvel ezelőtt, s néhány esztendeje vármegyénk vadászai is csatlakoztak a mozgalomhoz a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége összefogásával.

A vármegye négy határában

Mint minden alkalommal, most is négy vármegyei helyszínen, illetve a közeli határban várhatták a fácánok felröppenését a vadászok: Napkoron (a szervező: a Napkori Erdőgazdák Zrt.), Demecserben (a szervező: Rétközi Gazdák Vadásztársasága), Vásárosnaményban (a szervező: Hunor ’96 Vadásztársaság), Nagyaron (a szervező: Petőfi Vadásztársaság, Kömörő).

A résztvevők valamennyi helyszínen 8 órakor gyülekeztek, a köszöntők és a balesetvédelmi oktatás után 9 órakor kezdődött meg az apróvadas társasági vadászat, ami a déli harangozásig tartott, s utána következett a teríték elkészítése.

Napkoron a Kerekerdő Turisztikai Központ udvarán készült el a teríték, ahol a vadászat vezetője, Lipák László a következőket mondta a vadászkürt hangja után:

Az összetartozás szimbóluma

– A jótékonyság komoly szándéka és az összetartozás szimbóluma, hogy még a Felvidékről is érkeztek hozzánk vendégek. Megtették ezt a hosszú utat, hogy együtt lehessünk, együtt segíthessük a vadásztársadalom céljának megvalósulását. Ezt mindenki nevében külön köszönöm nekik.

Elmondta gondolatait ifj. Támba Miklós is a programot megszervező Napkori Erdőgazdák Vadásztársaság vezetősége képviseletében.

– Nagyon köszönöm a mai napot minden résztvevőnek. Nagyon szép időjárásra ébredtünk, s nagyon szép terítéket is sikerült összehoznunk, nem gondoltam volna ezt az eredményt. Láttam nagyon szép lövéseket, úgy gondolom, fejlődik a csapat évről évre, nem véletlen a mondás, hogy gyakorlat teszi a mestert, s ez különösen igaz a fácán vadászatára. Köszönöm szépen Hegedűs Csaba századik magyar olimpiai bajnoknak, hogy eljött hozzánk, s mint az országos jótékonysági vadászat nagykövete részt vett a vadászatunkon. Példát mutatott nekünk, fiatalabbaknak abban is, hogy mindezt 75 évesen tette meg.

Jó hangulatú délelőtt

Végül köszönetet mondott Hegedűs Csaba olimpiai bajnok is a résztvevőknek.

– Rengeteg vadászaton részt vettem már, de most egy nagyon jó csapat tagja lehettem, köszönöm ezt mindenkinek. Nemcsak jó lövéseket láthattunk, de nagyon jó hangulatban tölthettük el ezt a délelőttöt.

– Remélem, egy év múlva is találkozunk, s ilyen összetételben tudunk majd akkor is vadászni. S természetesen nem maradhatnak majd el az egymásnak feltett kérdések sem: emlékszel? Ezt a mai délelőttöt jegyezzük meg, mert a Jóisten nagyon kegyes volt hozzánk, s nagyon szép verőfényes napsütésben hódolhattunk a hobbinknak.