A tavaly novemberben megnyílt Mentorház termében nagy kitartással végezték a feladatokat a fiatalok, hogy megtudják, vajon milyen munka lenne a legideálisabb a számukra. Csipkés Szilvia a Mentorház szakmai vezetője elmesélte, hogy egy spanyol módszer alapján kerülnek a 18 és 35 év közötti fogyatékkal élők a Mentorház programjába. Először feltérképezik a jelentkezők erősségeit, gyengeségeit, céljait, majd pszichológus, gyógypedagógus és szociális mentor is felméri őket. – Az a célunk, hogy minél több fogyatékkal élő fiatal jusson be a munka világába, a nyílt munkaerőpiacra. A mai képesség és készségfelmérés is ezt szolgálja, amit számítógép segítségével végeznek. Ráadásul egy újabb alkalom, hogy együtt lehessenek, hiszen viszonylag izoláltan élnek, keveset vannak társaságban, ezért is szervezünk több eseményt is számukra – részletezte a Mentorház szakmai vezetője, és megjegyezte: azt szeretnék elérni, hogy ezek a fiatalok megjelenjenek a társadalom minden színterén, boltban, kávézóban, könyvtárban vagy akár edzőteremben is, és hogy minél önállóbbak legyenek, ezt segíti már egyre több önkéntes is. Csipkés Szilvia elmondta, hogy ezek a felmérések azt is megmutatják, hogy kinél milyen képességeket kell esetleg fejleszteni, amiben szintén segítséget nyújtanak.

Modern eszköz

Dr. Papp Gábor bemutatta a már negyedik generációs PractiWork rendszert, ami segíti a pályaválasztást és módosítást, elhelyezkedést. Az eszköz elsődleges célja, hogy a kitöltőnek adjon egy képet arról, hogy a jelenlegi képességei, készségei, személyiségjegyei alapján milyen munkakör az ideális számára. – A másik célunk, hogy cégeknél hatékonyan és gyorsan válasszuk ki a pozícióra legalkalmasabb jelentkezőt, vagy akár azt is fel tudjuk mérni, hogy milyen képességeket kell fejleszteni – részletezte a cég vezető pszichológusa. Fel is sorolta, hogy milyen kognitív képességeket vizsgálnak, például logika, figyelem, memória, és olyan személyiségjegyek is megismerhetők, mint a kockázatvállalás, nyitottság. Mivel a szoftver mellett hardver is a rendszer részét képezi, így a finommotorikus képességeket is vizsgálják, mint a kézügyesség, kézremegés, stabilitás. Az alaposan kidolgozott eredménylap összefoglalja a kitöltő képességeit, készségeit, személyiségi jegyeit, és kiderül, hogy hogyan, illetve melyik szakmákhoz, állásokhoz illeszkedik a legjobban.