Mint minden évben, az idén is megemlékeztek a magyar kultúra napjáról Tiszalökön is. A városi önkormányzat és a könyvtár szervezésében kulturális összeállítást láthattak az érdeklődők, a helyi művelődési házban is tartottak ünnepséget.

A legnagyobb jutalom a taps

– A másfél órás összeállításunkban szerepeltek a művészeti iskola növendékei és pedagógusai, valamint a tiszalöki Mámor-Dal-Tánc-Színház művészei is. Körei László bizottsági tag ünnepi köszöntője a szívünket melengette, mert tudjuk, hogy számára nagyon fontos a kultúra, s a tiszalöki kulturális élet. Azt vallja, hogy a kultúra megkülönböztet, de hasonlóvá is tesz, összeköt a múlttal, megszépíti a jelent, és tervezhetővé válik általa a jövő – tájékoztatta szerkesztőségünket Tölgyesi Attiláné, a Tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója.

– Büszke vagyok a közösségeinkre, amelyek ismét bizonyították tehetségüket. Sok próba, sok munka van egy ilyen előadás mögött, de sok öröm is, mert a szereplőknek az a legnagyobb jutalom, ha a nézőknek tetszik, amit csinálnak, és azzal az érzéssel hagyják el a művelődési házat, hogy érdemes volt eljönniük.

Egységes ruhában

A dal- és táncszínház tagjai egységes ruhában léptek a színpadra, ugyanis a Tiszalökért Közalapítvány támogatásával sikerült vásárolni a táncosoknak és az énekeseknek lapszoknyát és tánccipőt.

A következő fellépés a tánc világnapján, április 26-án, pénteken lesz 18 órától a művelődési házban, erre a szereplésre már el is kezdték a próbát a fellépők, mert olyan különleges táncokkal szeretnék meglepni a közönséget, amelyeket még nem láthattak tőlük.