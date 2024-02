A zsúfolásig megtelt 10-es busz a Hungexpo főbejáratánál teljesen kiürült, s a megállóban nem is szállt fel senki február 8-án 9 óra körül. Már hogyan is lett volna várakozó, hiszen éppen akkor nyitotta ki kapuját négy napra a Fegyver, Horgász, Vadászati Nemzetközi kiállítás, s bátran kijelenthetjük, hogy aki a környéken élt és mozgott, a FeHoVá-nak vette az irányt.

Kutyatár a pavilonban

S ez igaz volt a négylábú kedvencekre is. Weöres Sándor Kutyatár című verse jutott az ember eszébe, csakhogy most nem a Harap utca három alatt, hanem Hungexpo csarnokaiban nyílott meg a kutyatár. A nemzetközi kutyakiállításra hoztak kis kutyákat, nagy kutyákat, és szép számmal érkeztek külföldi versenyzők is a hazai indulók mellett.

Talán még egy szépségkirálynőt sem fésültek olyan lelkesedéssel és odaadással, mint ahogyan egy-egy gazda igyekezett kedvencének minden tincsét a megfelelő helyre igazítania.

S míg a kutyusok várták, hogy a szakértő szemek előtt majd felvonulhassanak, megkezdődött az élet a vadászok és a horgászok pavilonjában is. Ahogy a szervezők korábban ígérték, a harmincadik, jubileumi FeHoVa is gazdag kínálattal és sok programmal fogadta a látogatókat.

Fellépésre várakozva

Apróságok és monstrumok

A zsebben hazavihető villantótól a hatalmas terepjáróig rengeteg olyan tárgy, eszköz, vízi jármű várta a horgászokat és a vendégeket, amelyek nélkül nem lehetnek sikeresek és eredményesek a szabadban eltöltött órák. Különösen a vadászok pavilonjában láthattunk baráti parolázásokat, baráti öleléseket. Nem véletlenül mondta azt szerkesztőségünknek néhány megkérdezett vadász, hogy azért örül leginkább ennek a kiállításnak, mert régen látott barátokkal, esetleg az ország más részeiben dolgozó kollégákkal találkozhat.

E sorok írója is örömmel fedezett fel egy háromgenerációs nyíregyházi-tiszaeszlári családot a látogatók sűrűjében: az öttagú családból négyen vadászok, csupán a babakocsiban ücsörgő kislegény nem rendelkezik még vadászengedéllyel, de ami késik, nem múlik. Legalábbis a szülei igyekszenek a természet szeretetére nevelni, mint ahogy azt az édesanyja az egyik korábbi cikkünkben elmesélte.

Kovács Zoltán államtitkár és Hidvégi Béla a rangos elismeréssel

Élő legenda a kiállításon

Sokan régi ismerősként köszöntötték Hidvégi Béla világjáró magyar vadászt, a Keszthelyi Vadászati Múzeum alapítóját, aki 2023-ban megkapta a Weatherby-díjat, amit az idén januárban Dallasban vehetett át. A magyar vadásztörténelem élő legendája így immár mindhárom legjelentősebb nemzetközi vadászati díj büszke birtokosa, hiszen 2016-ban a Pantheon-díjat, 2021-ben pedig a Conklin-díjat vehette át. A legutóbbi, a vadászat és a természetmegőrzés „Nobel-díjaként” emlegetett Weatherby-díjat az érdeklődők is megtekinthették azzal a kiállítással együtt, amit a Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány állított össze jótékonysági céllal, ugyanis a bemutatott tárgyakat elárverezték, a bevételt pedig a vadvédelem javára ajánlotta fel a szervezet.

A FeHoVa nyitóünnepségének is a vadászpavilon adott otthont. A kiállítást dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitotta meg, aki a köszöntőbeszédében sok aktuális kérdést érintett.

Nem könnyű választás

Nem a vadászok felelőssége

– Jó egy éve az Országos Magyar Vadászkamara országos küldöttgyűlésén beszéltük át a legfontosabb kérdéseket, és akkor ígéretet tettem, hogy ezekből a kérésekből, javaslatokból, jogszabály és törvény lesz, hangsúlyozom, hogy a méltányosság és az észszerűség alapján. Ezek a javaslatok, amelyekben ott megállapodtunk, mind észszerűek, életszerűek és méltányosak – fogalmazott dr. Semjén Zsolt.

– A legfontosabb kérdést a vad és az autó ütközésének témája jelentette. Sajnos gyakorlat volt, hogy ahány bíró, annyiféle ítélet született. Végre jogszabály mondja ki: nem felróható magatartás a vadászatra jogosult részéről, hogyha a vad természetes táplálkozási és szaporodási viselkedésének megfelelően vált ki az útra. Természetesen, ha mondjuk ráhajtják az útra, az a vadászatra jogosult felelőssége. Hogyha szórót tesznek az út mellé, az a vadászatra jogosult felelőssége. De önmagában a vad természetszerű viselkedéséből következő útra keveredése nem felróható a vadászatra jogosultnak – mondta dr. Semjén Zsolt. M. Magyar László