Ragaszkodott a gyökereihez

– Az emlékezéshez jók a kövek, a virágok, a koszorúk, de fontosabb, hogy a tudatunkkal és a szívünkkel is tudjunk emlékezni – ezt mondta Béres József, a tudós fia, aki dolgos, szorgos emberként emlékszik vissza az édesapjára.

– Aczél elvtárs mindent megadott volna azért, hogy édesapám elmenjen az országból, de ő a Záhony-Anarcs-Kisvárda háromszöget semmi pénzért nem hagyta volna el. Ragaszkodott a gyökereihez, s a hazaszeretetéért Nobel-díjat érdemelt volna. Sokat tett a szűkebb pátriájáért, az országért, s mindezt a szülőföldje megköszöni neki. A települések ápolják az örökségét, emlékét szobrok, intézmények, könyvek, színdarab és film is őrzi – mondta Béres József, aki az édesanyjáról is mesélt. – A tenni akarás és a kutatás iránti szenvedély sok időt elvett édesapámtól, így a nevelésünk gondja édesanyámra maradt. A családban ő viselte a kalapot és a nadrágot is: a szeretet és a szigor asszonya volt, akitől a hitemet is örököltem – fogalmazott Béres József.

Mások előtt járnak

– Fontos erkölcsi kötelességünk megőrizni azt az örökséget, amit Béres József a nemzetre és a világra hagyott, és abban, hogy ezt az utánunk következő generációk is megtegyék, az okos parcellakő nagy segítséget jelent – fogalmazott dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, aki büszkén mesélt arról, hogy személyesen is ismerhette a tudóst. – Kisvárda sok mindenben élen jár, sőt, előrébb jár, mint mások: gondoljunk a Master Good cégcsoportra vagy a Bessenyei gimnáziumra, Béres József pedig a város első és eddig egyetlen Széchenyi-díjasa – mondta és hozzátette: a város történelmének jeles eseménye a parcellakő avatása.