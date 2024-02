Azt kell, hogy mondjam, a társasházak fenntartással járó kiadásai (víz-, áram-, szemétszállítási díj) nem nőttek meg nagymértékben, inkább a karbantartásokkal, felújításokkal járó munkadíjak emelkedtek drasztikusan az utóbbi években. Ezenfelül ahol tehetik – és a lakók is beleegyeznek –, a felújítási alapba egy picivel többet tesznek be mindenütt, mondván, legyen mihez nyúlni egy nem várt kiadás esetén, ha a biztosító nem fedezi a keletkezett kárt teljes mértékben. Hogy jól jön a megtakarítás, azok a társasházak tudják csak igazán, ahol például az év elején cserélik az elavult lifteket. A felvonók 10-15 év alatt elavulnak, egy új liftajtó, az elektronikus vezérlőrendszer megújítása cirka 4-5 millió forintba kerül még a legkedvezőbb árajánlat szerint is. Mennyivel könnyebb, ha a közösből ki lehet venni ezt az összeget, és nem kell mélyen a zsebbe nyúlniuk a családoknak – mondta Fodor Tamás.

Alig találnak takarítókat

A Fodor Ház Kft. ügyvezetője hozzátette, a 30-40 éve épült, régi tömbökben időszerűvé válnak a gépészeti felújítások, a vízvezetékcserék sem elodázhatóak, ezeken kívül a tetőhibák kijavítása, a szigetelés ugyancsak költséges kiadásnak számítanak. Nagyobb felújításokba bele sem kezdenek a lakóközösségek, csak akkor, ha ahhoz állami támogatás is társul. A társasházkezelő cég kétezer háztartást képvisel Nyíregyházán. Elmondták, az emelést követően átlagosan 8-10 ezer forint közé esik majd a havi közös költség, ennél pontosabb összeget egyelőre nem tudnak meghatározni, mert sokan még most kötik a lakásbiztosításokat. Annyit hozzáfűztek a díjakhoz, hogy a liftes társasházakban, vagy ahol parkgondozást is igényelnek a lakók, ott a magasabb összeg tűnik reálisnak.

– Egyre nehezebb vállalkozót találni a társasházi takarításra, még akkor is, ha a takarítók munkadíja is emelkedett az utóbbi években. Van, ahol a lakóközösség saját maga vállalja fel a rendrakást, máshol jobbnak tartják, ha a feladatnak szakavatott gazdája van, de sok helyen marad a probléma és a szakemberhiány, ami egyébként a karbantartási munkáknál is fellelhető – említett egy jellemző problémát Fodor Tamás. Hangsúlyozta, a közös költség összegének megállapítása egyedi alapon történik, minden társasháznak és a bennük található lakásoknak, garázsoknak, tárolóhelyiségeknek egyedi műszaki paraméterei, az igénybe vett szolgáltatások költségei és a lakásbiztosítás-konstrukció alapján.

A biztosítóknál meg kell jegyezni, a lepusztult épületek kockázatviselését nem szívesen vállalják, felújításokra pedig csak keveseknek van forrásuk. Bár ahogyan Fodor Tamás megjegyezte, járva az országot, azt látja, a nyíregyházi társasházak többségének állaga, állapota az országos átlagot eléri, sőt, bizonyos városrészeken meg is ugorja.

Közös felelősség és biztonság

Fontos kérdés, hogy a biztosítások hogyan csapódnak le a közös költségekben, a társasházkezelők igyekeznek olyan biztosítást kötni, amivel elégedettek a lakók.

– Nálunk ez az összeg éves szinten a százezer forintot nem haladja meg, ettől olcsóbb biztosítást már nem nagyon találunk. Azt szoktam hangsúlyozni, ne csak a működési költségekre gondoljanak a társasházak, legyen tartalékuk is olyan helyzetekre, amikor a biztosító csak részben fizet – mondta Molnárné Bertók Erzsébet. – Hogy év közben mennyire kell hozzányúlni a kasszához, a társasház adottságai is meghatározzák, milyen állapotban van, mennyire vigyáznak rá a lakók. A kapuzárjavítás, tisztasági festés nem nagy tételek, de kevés az olyan szakember, aki elfogadható áron és jól is dolgozik, s elmondható, hogy ebbe a szegmensbe is begyűrűzik a szakemberhiány. Egyszóval fontos, hogy az üzemeltetési költségeken túl mennyi megtakarítása van egy közösségnek.

– A felújítási alapba lehet 15 forintot, 60-at vagy 100 forintot is fizetni, a lakóközösség dönt mindezekről – emelte ki Molnárné Bertók Erzsébet, akihez a Törzs utcán, a Bujtos utcán, a Hímesben és a Városmajorban tartoznak társasházak. Elmondta, lakásonként most 7000 forintra rúgnak a közös költségek, szerencsére náluk nem jellemzőek a nagyobb összegű kintlévőségek. Mint másoktól megtudtuk, azért még előfordulnak olyan viták, melyek arról szólnak, hogy az albérlő vagy a tulajdonos fizesse a közös költséget. Szabályos persze az lenne, ha ezt is rögzítenék a bérbeadási szerződésekben.

A közös költségek tartalma

• Társasházi biztosítási költségek: ide tartoznak például az épületen belüli villany-, víz- és gázvezetékek meghibásodásával kapcsolatos költségek fedezése, a beázás, a viharkár és minden egyéb tényező, amelyre vonatkozik a társasházi biztosítás.

• Fenntartási költségek: a közös használatú, nem lakáscélú terek takarítási költségei (lépcsőház, szeméttározó), a közös helyiségek rezsiköltségei, a liftek működtetési díja, a szemétszállítás díja, az épület körüli járdák és zöldterületek karbantartási költségei, és amennyiben van parkosított udvar, annak a fenntartási költségei.

• Felújítási költségek: az épület homlokzatának és közös helyiségeinek rendszeres felújítása – pl. szigetelés, festés, tetőcsere és egyéb időszakos munkálatok s a panelprogram is.