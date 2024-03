A digitalizáció a mindennapi életünk részévé vált, körülvesz minket a digitális világ, és a gyermekeink is teljes jogú részesei lettek ennek. Az egyensúlyt viszont nagyon nehéz megtalálni az online és az offline világ között. Hogyan is tudjuk a fiatalabb generációt úgy nevelni, hogy mindennek a pozitív oldalát tapasztalja meg? Mit takar maga a digitális világ fogalma? Szükség van-e szabályok meghozatalára? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk mai podcastvendégünktől, dr. Baracsi Katalin internetjogásztól.