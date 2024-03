Egyszemélyes show

– Az első rendhagyó fizikaórát tizenhét évvel ezelőtt tartottam meg, azóta közel 2500 helyszínen igyekeztem felkelteni a gyerekek érdeklődését a természettudo­mányok iránt. A bemutatókra cseppfolyós nitrogénnel, Tesla-transzformátorral, hangtani kísérletekkel, elektromágneses jelenségekkel, ködképzéssel, kisebb robbantásokkal készülök. Természetesen a hatás nem marad el – árulta el a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tartott show előtt Tóth Pál.

A pedagógus szerint az iskolai órákon vagy van idő és eszköz a kísérletekhez, vagy nincs, pedig ezek adják hozzá a tantárgyhoz azt a pluszt, ami miatt a diákok felfedezik a természettudományok szépségét.

A Gördülő energia program a Magyar Villamos Művek támogatásával jut el az oktatási intézményekbe, Tóth Pál pedig oda megy, ahova hívják. A kilencvenes években a Csodák Palotájában dolgozott, közel két évtizede pedig egyszemélyes bemutatójával járja hazánkat. Ez idő alatt közel 400 ezer fiatalhoz vitte el rendhagyó fizikaóráját. S hogy milyen visszajelzéseket kap?

– Szemtől szemben nagyon ritkán mondják el a véle­ményüket a diákok, egymás között és otthon azonban valószínűleg szóba kerül a ­bemutató. Amikor néhány évvel ezelőtt eltörtem a ­lábam, a kórházban a vizit után egy nővérke odajött hozzám, hogy elmondja, belenézett az előadásomba, ugyanis a lányai egy gimnáziumi nyílt napon felvették videóra a ­kísérleteket és megmutatták neki. Elárulta, hogy ha abban az iskolában tanítottam volna, oda íratja a gyermekeit.

A mindennapjaink része

– Nem is olyan régen ellátogattam egy suliba – folytatta –, ahol az egyik pedagógus, aki anno, hetedik osztályos korában látta a bemutatómat, most fizikát tanít. Persze, ezek nem mindennapos történetek, de jó érzés tudni, hogy igenis hatnak a tizenévesekre a rendhagyó óráim. Ha már egy-két gyerek érdeklődését felkeltem, ha maroknyian megértik, hogy a fizika nem egy száraz, képleteken alapuló, elvont, virtuális világ, hanem a mindennapjaink része, elégedetten megyek haza Szentendrére – jegyezte meg Tóth Pál. A tanár a kísérletek mellett belecsempészi az előadásába Pitagoraszt, Teslát és Edisont, és számos tudománytörténeti érdekességgel is szolgál.