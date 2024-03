A visszajelzések is azt erősítették meg, amit mi magunk is tapasztaltunk: sokszínű volt a felhozatal, és élénk az érdeklődés a szerdai állásbörzén a Bessenyei aulában. A munkaerő-piaci seregszemlén kortól és végzettségtől függetlenül megtalálhatták az érdeklődők a számításukat. A fizikaitól a szellemi munkáig, a szakmunkás képzettségtől a felső vezetői pozíciókig kínáltak lehetőségeket a kiállítók. Már a kapunyitáskor, 9 órakor nagyon sokan érkeztek, voltak, akik felkészülve, önéletrajzzal a kezükben kezdték végig járni a 38 standot. Több száz valós állást, nyitott pozíciót hirdettek a munkaerő-kölcsönző cégek, nyíregyházi és megyei vállalkozások. Az innovatív standoknál apró ajándékokkal is kedveskedtek az érdeklődőknek, akik minden kérdésükre megkapták a választ. Azok sem keseredtek el, akik nem találtak a végzettségüknek megfelelő lehetőséget, hiszen a szakképzési centrumok ingyenes piacképes tanfolyamokat, felnőttképzési lehetőséget is ajánlottak.

Gyümölcsöző kapcsolat

Az ünnepi megnyitón dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója Román István főispán nevében is köszöntötte a megjelenteket. Kifejtette, hogy az egész élet folyamatos fejlődés és állandó tanulás. – Ezért is jó helyszínválasztás a Nyíregyházi Egyetem, hiszen sokfajta képzés, tudás alapjait megkapják a hallgatók, gyümölcsöző itt diplomát szerezni, legyen az az első, vagy a sokadik. Vármegyénk méltán lehet büszke erre az egyetemre. A mai nap mindenkinek kihívás lesz, ez a hangos, állandó zsivaj is mutatja, milyen sokan eljöttek – jegyezte meg a főigazgató, és azt kívánta, hogy mindenki találja meg a számítását, és háláját fejezte ki a vármegyénkben működő, itt letelepedő vállalatoknak, cégeknek, hogy munkával, élettel és munkaerővel töltik meg a városokat, falvakat, a községeket.

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy közvetlen lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkakeresők és a cégek egymásra találhassanak, az elmúlt hét évben pedig egyedülálló lehetőséget nyújtott ehhez a foglalkoztatási paktum. – Így lesz ez a következő hét évben is, a Paktum Plusz Programra több mint 8 milliárd forint áll rendelkezésünkre. Vármegyénkben is egyre inkább a munkaerő hiánya jellemző, leginkább azzal küszködnek a munkaadók, hogy megfelelően képzett és motivált munkaerőt találjanak – fogalmazott az elnök, és kiemelte: azon dolgoznak a kormányhivatallal, a nyíregyházi polgármesteri hivatallal közösen, hogy összehangolják a munkaerő-piaci fejlesztéseket, a képzések struktúráját annak érdekében, hogy minél hatékonyabban találják meg a cégek a megfelelő munkaerőt.