A W-Scope Hungary Kft., mely jelenleg a nyíregyházi ipari parkban építi a gyárát, szeretné megismertetni a céget a munkavállalókkal. Megtudtuk: a toborzást már megkezdték adminisztratív területre, de mérnököket, műszak- vezetőket is keresnek, jövőre pedig a betanított munkásokra fókuszálnak.

A munkaerő- közvetítéssel és -kölcsönzéssel foglalkozó Menton Jobs Kft. is első alkalommal vett részt a Kelet Állásbörzén. Bikádi Andrea regionális vezető lapunknak elmondta: folyamatosan építik a kapcsolatokat a régióban, a betanított munkásoktól a felső vezetőkig várják a jelentkezőket.

– Nagy örömünkre sokan álltak meg a standunknál, volt, aki felkészülten érkezett, önéletrajzzal, de mivel mentorálási tevékenységet is folytatunk, segítjük azokat is, akiknek erre szükségük van, hiszen mindenkinek az a célja, hogy megtalálja a megfelelő állást – mondta a regionális vezető.

Új lehetőségek

Érdemes a mai világban több lábon állni, vagy váltani, ha szükséges – ehhez nyújt segítséget a különböző képzéseivel a Szent Bazil Görögkatolikus Technikum.

– Ezekkel az ingyenes tanfolyamokkal piacképesebb végzettséget szerezhetnek a jelentkezők akár felnőttképzés keretében, délutáni órákkal is, de érettségit is lehet szerezni a technikumban – ajánlotta képzéseiket Hudák Helga iskolatitkár, és örömét fejezte ki, hogy sokan érdeklődtek az intézmény kínálata iránt