A zsűri előtt 55 néptáncos produkció mérettetett meg, a talpalávalót a Szikes Zenekar húzta. Három korcsoportban hirdettek eredményt, de különdíjak és a Vándordíj is gazdára talált. A II. korcsoportban 2. helyen végzett a Nyírség UP Topogó Junior Táncegyüttes, a györteleki páros verbunkot és magyar csárdását Grexáné Nagy Enikő és Ugyan Attila koreografálta. A III. korcsoport 2. helyén a Lókötő-Topogó műhely női tánckarának három párosa végzett, ők Tág a világ, mint az álom címmel Weöres Sándor-versekre készült táncot állították színpadra. A koreográfusi különdíj is Nyíregyházán maradt: Antal Dóra a Kiszáradt az én örömem zöld fája című művéért kapta. A napot 44 népzenei és 55 népdalos produkció színesítette.

Díjazottak

A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói több díjat is elhoztak. Bárdosi Ildikó tanítványai közül Csépke Csongor, Beidek Borka, Kanczel Bíborka és a Csobogó Énekegyüttes részesült elismerésben. Bárdosi Ildikó pedagógiai különdíjat kapott kimagasló felkészítő munkájáért. A Vikár Sándor Zeneiskola növendékei, Rózsa Eszter és Farkas Hédi értek el helyezést. Felkészítő tanáruk Kasellákné Zelenák Georgina volt. Szintén kiemelkedő teljesítménye miatt járult a zsűri elé Herdon Máté és Fegyveres Georgina. Mindkét versenyző a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendéke, akiket Nauner-Agárdi Éva készített fel a versenyre. Különdíjban részesült Meczkó Magor, a Vásárhelyi László Reformárus AMI tanulója.