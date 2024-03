A Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégiumában - a hagyományokhoz híven- az idén is 5 diák részesült a New York-i székhelyű Reka Darida Foundation támogatásában. Az ünnepélyes átadón a nyertes diákok, a szülők és az oktatók mellett online formában részt vettek az alapítvány képviselői is, Krausz Mónika ügyvezető igazgató és Nagy Ildikó programigazgató személyében.

Az oktatási és kulturális ösztöndíjra olyan diákok pályázhattak, akiknek példaértékű a szorgalma, a magatartása, a helyi közösség aktív tagjai, és kiemelkednek a népművészet, tánc, vizuális vagy digitális kultúra területén. Ezen szempontok alapján elismerő oklevelet és ösztöndíjat kapott erre a tanévre Hancig Dávid Patrik (12. a), Tóth Milán (12. a), Nyéki Dorina Lara (11. a), Szegedi Gergő Péter (11. a) és Kovács Hanna (10. a) tanulók.

– Gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk számukra! Az ösztöndíj nem pusztán egy elismerés, hanem egy komoly kihívás is – mondta Barcsay István intézményvezető.