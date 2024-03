Egy bárki számára elérhető közterületi automata defibrillátort helyeztek el a napokban az újfehértói orvosi rendelőben. Az önkormányzat dr. Siket Nándor felajánlásának köszönhetően, a felnőtt háziorvosokkal és Gulyás Gáborral, a debreceni BMW Group Gyárban üzemelő létesítményi mentőszolgálat vezető mentőtisztjének közös összefogásával szerezték be az eszközt, ami segítő kezekbe kerülve életet menthet – tette közzé közösségi oldalán dr. Hosszú József, a város polgármestere. Hozzátette: az épület bejárati pontjainál, illetve szintenként több helyen is kihelyezték a figyelemfelhívó matricákat, így stresszhelyzetben is bárki könnyen megtalálhatja az eszközt.

Fotó: dr. Hosszú József közösségi oldala