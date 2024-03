A márciusi ragyogó napsütés kicsalogatta az elmúlt hétvégén a Matyasovszki család tagjait is Verbatanya horgásztavához, ahol lelkesen el is kezdték a horgászatot. A családtagok izgatottan vetették be a horgászbotokat, s várták, hogy milyen nagy halak is akadnak majd a horogra. A várakozás nem volt hiábavaló: először egy 11 kilogrammos, majd egy még nagyobb, 13,64 kilogrammos amurt is sikerült a partra hozniuk. A sikeres horgászatot egy hangulatos bográcsozás zárta, a finom falatok elfogyasztása közben boldogan elevenítették fel az aznap szerzett élményeket és tapasztalatokat.

Verbatanya különösen kedves és szeretett hely a Matyasovszki család tagjai számára, mindig nagyon élvezik a tartalmas időtöltést a gyönyörű környezetben. – Bátran ajánljuk ezt a helyet mindenki számára, aki szeretne eltölteni egy kellemes és pihentető napot a természetben – tájékoztatta szerkesztőségünket Matyasovszki Imre.