Most vasárnap kezdődik és jövő hét szombatig tart a World Glaucoma Week (Glaukóma Világhét), amelynek fő üzenete a szűrés, a korai diagnosztika hangsúlyozása. A zöld hályog egy olyan betegség, ami sokakat érint, és ha nem kezdik el időben kezelni, akár vaksághoz is vezethet. Erről is beszélünk podcastvendégünkkel, prof. dr. Holló Gáborral.

A Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Príma Medika szemészeti központjának glaukómaspecialistáját arról is kérdezzük, hogyan deríthetjük ki, veszélyeztetettek vagyunk, és hogy kell-e félni egy szemészorvosi vizsgálattól.