Dr. Mészáros Attila, a vármegyei főügyészség ügyésze a hétfői előkészítő ülésen az I., az V. és a VI. rendű vádlottal szemben 4-4 év szabadságvesztést indítványozott, a II. rendű vádlottra 3 év börtönt kért, a III., a VII. és a IX. rendű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, a többiekre pénzbüntetést kért – a IV. rendű vádlott nem jelent meg az előkészítő ülésen.

Látszott rajta, hogy drogozott

K. T., az ügy I. rendű vádlottja azt mondta, részben érzi magát bűnösnek, majd felelevenítette a valamivel több mint egy évvel ezelőtt történteket.

– F. P. – a III. rendű vádlott – napokkal a buli előtt kiírta a közösségi oldalára, hogy ő is jön majd, s hogy az őrök biztosan nem engedik be, mire R. T. – ő a VI. rendű vádlott – odaírta: majd megoldjuk. Korábban P-t kitiltottuk a klubból, mert folyamatosan verekedést provokált, így amikor azon az estén megjelent a szórakozóhely ajtajában, a társam, H. Gy – az ügy II. rendű vádlottja – nem engedte be. Ő ezen felháborodott, kicsivel később a testvérével, F. M-nal és az apjukkal jelentek meg, hogy elégtételt vegyenek. A szakma szabályai szerint a biztonsági őrök nem üthetnek, ezt én is jól tudom, de ha megtámadnak, megvédhetem magam – ez történt akkor is – mondta K. T., aki hozzátette: F. P.-n látszott, hogy drogot fogyasztott. Szerinte a bíróságnak ezt figyelembe kellene vennie, majd azt kérdezte dr. Gunyecz Zoltán törvényszéki bírótól, hogy a fiúk apja miért nem ül a vádlottak padján? Szerinte, ha egy gyerek arra kéri az apját, hogy vigye el valahová, hogy balhézhasson, a szülőnek az a kötelessége, hogy erről lebeszélje, nem pedig az, hogy odafuvarozza.

H. Gyula nem tett vallomást, de azt elmondta, hogy nem érzi magát bűnösnek, a védője pedig szakértő kirendelését kérte, mert szerinte a védencét összekeverték az egyik társával, ugyanis a kamerafelvételeken rosszul azonosították be.

F. P. bűnösnek vallotta magát, és bocsánatot kért. – Nem kellett volna fenyegető üzeneteket küldenem a biztonsági őröknek, ennek nem volt semmi értelme. Önkívületi állapotban voltam – így fogalmazott és hozzátette: sajnálja, ami történt. Bár először lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, később mégis azt mondta, szeretné, ha tisztáznák az aznap éjjel történteket. K. D és R. T. csak részben ismerték be a bűnösségüket, T. B., R. Gy., L. G és F. M. azonban a váddal egyezően bűnösnek vallották magukat, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A IX. rendű vádlott viszont, akire felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyész, ragaszkodott a tárgyalás megtartásához. D. Zs. elmondta: korábban együtt bokszolt a két fiúval, és azóta sem érti, miért fenyegették meg. Kijelentette: azóta is provokálják, fenyegetik, de nem tudja ennek az okát. Szeretné, ha a bíróság kimondaná, hogy nem bűnös, mert ahhoz, hogy a szakmájában – vagyonőrként dolgozik – érvényesülhessen, erre van szükség.