A Tündérszépek olyan, mint a legtöbb megmérettetés: előfordulnak stressz- helyzetek, amelyeket a jelentkezőknek kezelniük kell. Kiss Dóra klinikai szakpszichológust arról kérdeztük, a lányok hogyan készülhetnek fel mentálisan egy ilyen versenyre.

Önállóbbakká válhatnak

– Ismeretlen, korábban nem tapasztalt helyzetekben a legtöbben először akarva-akaratlanul izgulnak, ami teljesen természetes – kezdte a szakpszichológus, s hozzátette: azok a lányok, akik korábban nem vettek részt fotózáson vagy szépségversenyen, a Tündérszépek alatt tapasztalhatnak ilyen érzéseket.

– A szépségversenyek speciális helyzeteket teremtenek, amelyek előidézhetnek szorongást, hiszen mivel a szépség szubjektív fogalom, megvan a lehetősége annak, hogy míg egyeseket kritizálnak, másokat agyondicsérnek, és az is előfordulhat, hogy ugyanaz a lány pozitív és negatív jelzőket egyaránt kap. A versenyzőknek nagyon nehéz eligazodniuk a különböző vélemények és elvárások között, mindegyiknek megfelelni pedig lehetetlen – mondta Dóra, aki szerint segíthet, ha a lányok tisztázzák magukban, hogy miért is jelentkeztek a versenyre, mit szeretnének elérni, s ennek tudatában állítják fel a saját mércéjüket. Az is segít, ha olyanok tanácsára hallgatnak, akiket ők maguk is becsülnek, s akiknek adnak a véleményükre.

– Mint a legtöbb megmérettetés esetében, itt is fontos a megfelelő önismeret, hogy a vélt vagy valós elvárások kevésbé tudják felőrölni a jelentkezőket – fogalmazott. Mint mondta, a Tündérszépek felkészítőtábora, illetve maga a verseny jó lehetőséget kínál arra, hogy a lányok új ismeretségeket, barátságokat kössenek. Akár szakmai szempontból is fontos kapcsolatok alakulhatnak ki, ezért mindenkinek érdemes kipróbálnia magát. – A jelentkezők önállóbbá válhatnak, és a problémamegoldó képességük is fejlődhet. Emellett amikor kihívásokkal találkoznak, teljesebb képet kaphatnak a személyiségük működéséről, észrevehetik azokat a tulajdonságaikat, erényeiket és gyengeségeiket, amelyekről addig talán sejtésük sem volt – folytatta Kiss Dóra, aki úgy látja: a pozitív és negatív tapasztalatokra is tanulási folyamatként kell tekinteni.

Fejleszthető képesség

Kiss Dóra a megfelelő stresszkezelésről is beszélt. Elárulta: ez egy fejleszthető képesség, de mindenkinek más technikák válnak be.

– Nagy kitartás szükséges ahhoz, hogy a frusztrációtűrésünk jobb legyen. A légzésgyakorlatok alkalmazása a hosszú távú pozitív hatások mellett a hirtelen fellépő, intenzív érzelmek esetében is hasznos. A nyugodt környezetben végzett, reggeli vagy esti rutinba beépített relaxáció szintén sokat segíthet az érzelemszabályozásban, ahogy a jelen pillanat megélésére koncentráló tudatos jelenlét, más néven mindfulnessalapú feladatok is – fejtette ki a szakértő, akinek az a tapasztalata: egyre elfogadottabbá és természetesebbé kezd válni, hogy az emberek a problémáikkal pszichológushoz fordulnak, és belső megéléseikkel foglalkoznak. – Felnőtt klinikai szakpszichológusként a mentális betegségek kezelése mellett több olyan pácienssel is dolgozom, akik aktuális elakadásaik megoldásában kérnek támogatást, krízishelyzetben vannak, vagy akár a személyiségüket szeretnék fejleszteni a jobb életminőség elérése érdekében – tette hozzá.